منح 4600 دفتر عقاري لأصحاب التجزئات العقارية الموجه للبناء الذاتي منذ 2014 بالبيض





استنادا لمصادر رسمية قالت انه تم لوم الخميس لدى مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضرين عملية تسوية وضعية المستفيدين من هذه التجزئات الموزعة عبر تراب الولاية منذ سنة 1992 والتي انطلقت في يونيو 2014 سمحت لحد الآن من منح 4600 دفتر عقاري وعقود الملكية. ويمثل هذا العدد نسبة 77 بالمائة من إجمالي الملفات المودعة لدى الوكالة المذكورة والمقدرة ب 5900 ملف , وفق نفس المسؤول. و ينتظر الانتهاء قريبا من عملية تسوية العدد المتبقي من هذه الملفات والمقدرة ب 1300 ملف والتي هي حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالح الوكالة العقارية , كما أشير إليه . وأشار السيد جيدل لمين أن عملية التسوية عرفت تأخرا في السابق لعدة أسباب خاصة ما تعلق بعدم انجاز مخططات رخص التجزئات , وكذا تجميد نشاط الوكالة العقارية من سنة 2000 إلى غاية 2014 ". للإشارة تم مؤخرا ببلدية البيض منح ما يقارب ثلاثة آلاف تجزئة عقارية موجه للبناء الذاتي بمساحة 200 متر مربع لكل تجرئة. و تجرى حاليا عملية إعداد مقررات الاستفادة من طرف مصالح الولاية وذلك عقب الانتهاء من عملية القرعة التي تم إجرائها مؤخرا من أجل توزيع المستفيدين على هذه التجزئات العقارية.

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة