الجزائري يوسف بلايلي باق في صفوف الترجي التونسي تونس,





صرح لاعب وسط الميدان الهجومي, الجزائري يوسف بلايلي - الذي التحق بصوف الترجي التونسي, في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي انجي (الرابطة الفرنسية الاولى), أنه سيبقى في صفوف الفريق التونسي الموسم المقبل . و أوضح اللاعب الجزائري, في تصريحات ادلى بها لوسائل إعلام محلية :" ليست لدي أي نية في مغادرة الترجي التونسي " مضيفا" انا سعيد هنا لقد شرعت في استرجاع لياقتي و هدفي الان يتمثل في التتويج بلقب البطولة التونسية مع الترجي . وكان اللاعب الجزائري محل معاينة - يوم امس الاربعاء- من قبل نادي كيسيمباسا التركي, من أجل استقدامه في فترة الانتقالات المقبل . ومعلوم ان اللاعب يوسف بلايلي, قد انضم في فصل الشتاء المنصرم الى صفوف الترجي التونسي بعقد يمتد لسنتين و نصف, قادما من نادي انجي (الرابطة الفرنسية الاولى) . وكانت الصحافة التونسية , قد وصفت استقدام يوسف بلايلي لصفوف الترجي التونسي , بالعودة الى الاصل , باعتبار ان اللاعب الجزائري كان قد تقمص الوان الفريق في فترة سابقة .

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