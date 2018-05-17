الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
17/05/2018 18:29:00

فرنسا متهمة في سوريا


ذكرت مصادر إعلامية ومحلية أن الجيش السوري أوقف يوم 1 مايو في محافظة الحسكة شمال سوريا 20 سيارة عسكرية كانت تقل من 60 إلى 70 عنصرا من القوات الخاصة الفرنسية.وأوضحت قناة "WarGonzo" في تطبيق "تلغرام" المختصة في مراقبة التطورات في النقاط الساخنة من العالم أن قافلة كبيرة كانت تضم 20 سيارة عسكرية دفع رباعي من نوع "Toyota Land Cruiser 200" باللون الأبيض وصلت إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر طريق تسيطر عليه قوات كردية. وقالت القناة إن السيارات نقلت 60 عسكريا فرنسيا، وتحركت في البداية برفقة عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية"، لكنهم سرعان ما تركوا الفرنسيين "لأسباب مجهولة" في مدينة المالكية قرب الحدود مع العراق والخاضعة لسيطرة الأكراد، فواصلت القافلة طريقها بنفسها.وبينت قناة "WarGonzo"، نقلا عن مصادرها في المنطقة، أن القافلة كانت متجهة إلى مدينة القامشلي، المقسمة حاليا لمنطقتين تخضع الأولى لسيطرة الوحدات الكردية من "قوات سوريا الديمقراطية" وأخرى لسيطرة الجيش السوري.وكان من المتوقع أن تدخل القافلة إلى المدينة عبر نقطة تفتيش تابعة للأكراد، لكنها وصلت "عن طريق الخطأ" إلى نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري وهي الوحيدة من نوعها في هذه المنطقة باستثناء مواقع القوات الحكومية في مطار القامشلي.وأوقفت القوات الحكومية السيارات وعند قيام عناصر الجيش السوري بتفتيشها  وجدوا في صناديقها بنادق قناصة وأجهزة تتبع حرارية وتلفزيونية ومعدات عسكرية أخرى.ولم تحاول القوات الفرنسية، حسب القناة، التصدي للجيش السوري، الذي وثق عناصره أرقام السيارات ونسخ جوازات سفر العسكريين الفرنسيين.وقال قائد المجموعة السورية خلال استجوابه إن العسكريين الفرنسيين كانوا متجهين إلى دير الزور لمساعدة القوات الكردية المحلية في القتال ضد الخلايا الباقية لتنظيم "داعش".وبعد مرور حوالي ساعتين من توقيف الفرنسيين علمت القوات الكردية بالحادث وخاضت مفاوضات "متوترة" مع الجيش السوري لإخلاء سبيل المقاتلين الأجانب.وأسفرت المفاوضات عن سماح الجيش السوري للفرنسيين بمواصلة طريقهم إلى دير الزور، الأمر الذي أسهمت فيه، حسب القناة، علاقات تعاون غير رسمية بين دمشق والأكراد في ما يخص محاربة "داعش".وشددت "WarGonzo" على أن هذا الحادث أسفر  عن أول حالة توثيق وجود القوات الخاصة الفرنسية في أراضي سوريا.وأكدت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، نقلا عن مصادر في سوريا، وقوع هذا الحادث، إلا أنها قالت إن عدد العسكريين الفرنسيين بلغ 70 عنصرا.وأضافت أن السيارات كانت تحمل بالإضافة إلى الجنود، مناظير ليلية، وبنادق قنص حديثة ومتطورة، يعتقد أن الجنود الفرنسيين سيستخدمونها في المعارك التي تخوضها قوات التحالف الدولي وحلفاؤهم الأكراد ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة دير الزور.وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" مطلع مايو الجاري استئناف ما يسمى عملية "عاصفة الجزيرة" للسيطرة على محافظة دير الزور، بعد أشهر من التوقف إثر إطلاق تركيا عملية غصن الزيتون في يناير الماضي بمنطقة عفرين شمال غرب سوريا.وشهدت مناطق سيطرة الأكراد في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في عدد القوات الفرنسية التي دخلت من العراق، حيث تم رصد عشرات المصفحات تحمل جنودا فرنسيين، وتقوم بجولات في مدينة منبج شرقي محافظة حلب ومحافظتي دير الزور والحسكة ومدن وبلدات تسيطر عليها القوات الكردية.

المصدر: قناة "WarGonzo" في تطبيق "تلغرام" + الأناضول

 

عدد القراءات 8 مرة | قراءات اليوم 8 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

منح 4600 دفتر عقاري لأصحاب التجزئات العقارية الموجه للبناء الذاتي منذ 2014 بالبيض

استنادا لمصادر رسمية  قالت انه تم لوم الخميس لدى مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضرين عملية تسوية وضعية المستفيدين من هذه التجزئات الموزعة عبر
image

الجزائري يوسف بلايلي باق في صفوف الترجي التونسي تونس,

 صرح لاعب وسط الميدان الهجومي, الجزائري يوسف بلايلي - الذي التحق بصوف الترجي التونسي, في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي انجي (الرابطة الفرنسية
image

فرنسا متهمة في سوريا

ذكرت مصادر إعلامية ومحلية أن الجيش السوري أوقف يوم 1 مايو في محافظة الحسكة شمال سوريا 20 سيارة عسكرية كانت تقل من 60 إلى 70
image

الإرهابي "ف. صالح"، المدعو " أبو أسامة" يسلم نفسه للسلطات العسكرية بجيجل

في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي  في إطار مكافحة الإرهاب وبعد إقدام عائلة الإرهابي "ف. صالح"، المتكونة من عشرة 10 أفراد على تسليم
image

ملبنة سيدي خالد بتيارت ترفع انتاجها الى 200 ألف لتر من الحليب مع بداية ايام شهر رمضان

تزامنا مع حلول شهر رمضان  الكريم علمنا من مصادر حسنة الاطلاع  اكد ان مديرية ملبنة سيدي خالد  بولاية بتيارت اليوم الأربعاء من رفع حصة   إنتاجها من
image

السفير الإسرائيلي يغادر تركيا تنفيذا لتعليما الحكومة التركية ويخضع لتفتيش روتيني مثل باقي المسافرين

  غادر السفير الإسرائيلي ايتان نائيه اليوم الأربعاء الأراضي التركية متوجها إلى بلاده، تنفيذا لطلب تركيا منه المغادرة لفترة مؤقتة على خلفية أحداث غزة التي أدت
image

"حمس "تعلن مباشرتها قريبا لاتصالات واسعة مع كافة القوى الوطنية من أجل تحقيق توافق وطني

اعلن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن مباشرة حزبه قريبا لاتصالات واسعة مع كافة القوى الوطنية بالبلاد بغرض الوصول
image

قمة استثنائية طارئة لمنظمة التعاون الاسلامي بإسطنبول حول فلسطين

تباحث وزير الشؤون الخارجية عبدالقادر مساهل هاتفيا اليوم الأربعاء مع نظيره التركي ميفلوت غافوسوغلو بشأن انعقاد القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي يوم الجمعة و التي
image

وزراء الخارجية العرب يجتمعون هذا الخميس لبحث العدوان الإسرائيلي على فلسطين

قررت جامعة الدول العربية، هذا الاربعاء ،عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب هذا الخميس بمقر الأمانة العامة وذلك
image

العرض الأول للفيلم الوثائقي "على آثار المحتشدات": قصة مأساوية "

قدم المخرج التلفزيوني سعيد عولمي, مساء أول أمس، بقاعة ابن خلدون بالجزائر العاصمة, العرض الأول لفيلمه الوثائقي الجديد بعنوان "على آثار المحتشدات", الذي يروي القصة
قيم هذا المقال
0