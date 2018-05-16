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16/05/2018 20:20:00

الإرهابي "ف. صالح"، المدعو " أبو أسامة" يسلم نفسه للسلطات العسكرية بجيجل


في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي  في إطار مكافحة الإرهاب وبعد إقدام عائلة الإرهابي "ف. صالح"، المتكونة من عشرة 10 أفراد على تسليم نفسها يوم 26 أفريل 2018 بجيجل، واستجابة لنداء العائلة،

 سّلم هذا الأخير نفسه، اليوم 16 ماي 2018، للسلطات العسكرية بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة. الإرهابي "ف. صالح"، المدعو " أبو أسامة"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1998 كان بحوزته مسدس رشاش 01من نوع كلاشنيكوف وثلاثة 03 مخازن مملوءة وكمية من الذخيرة. إن هذه العملية التي مكنت من عودة عائلة إلى أحضان المجتمع وتحييد تسعة 09  إرهابيين بهذه المنطقة منذ بداية شهر أفريل، تؤكد مرة أخرى على إصرار وعزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على تطهير بلادنا من بقايا الجماعات الإرهابية. كما تؤكد على نجاعة المقاربة المتبناة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في اجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا.

 

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الإرهابي "ف. صالح"، المدعو " أبو أسامة" يسلم نفسه للسلطات العسكرية بجيجل

في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي  في إطار مكافحة الإرهاب وبعد إقدام عائلة الإرهابي "ف. صالح"، المتكونة من عشرة 10 أفراد على تسليم
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