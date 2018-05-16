ملبنة سيدي خالد بتيارت ترفع انتاجها الى 200 ألف لتر من الحليب مع بداية ايام شهر رمضان
تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم علمنا من مصادر حسنة الاطلاع اكد ان مديرية ملبنة سيدي خالد بولاية بتيارت اليوم الأربعاء من رفع حصة إنتاجها من ا"لحليب "الى 200 ألف لتر من الحليب يوميا واستنادا لذات المصادر أن الزيادة الإنتاج المقرر قد تصل الى حجم 80 الف لتر ستضاف الى ال 120 الف لتر من الحليب المدعم التي كانت تنتجها الملبنة يوميا سابقا اي في الايام العادية " . و أشار ذات المصدر إلى أن إنتاج الملبنة يتم تموين به ولايات تيارت وغليزان وتيسمسيلت و الأغواط والبيض وذلك على مدار السنة. كما تم فتح نقطة بيع أخرى ببلدية تيارت في إطار سوق التضامن الخاص برمضان لترتفع نقاط البيع الى 4 نقاط , كما أشير إليه .
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