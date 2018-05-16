

ملبنة سيدي خالد بتيارت ترفع انتاجها الى 200 ألف لتر من الحليب مع بداية ايام شهر رمضان تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم علمنا من مصادر حسنة الاطلاع اكد ان مديرية ملبنة سيدي خالد بولاية بتيارت اليوم الأربعاء من رفع حصة إنتاجها من



السفير الإسرائيلي يغادر تركيا تنفيذا لتعليما الحكومة التركية ويخضع لتفتيش روتيني مثل باقي المسافرين غادر السفير الإسرائيلي ايتان نائيه اليوم الأربعاء الأراضي التركية متوجها إلى بلاده، تنفيذا لطلب تركيا منه المغادرة لفترة مؤقتة على خلفية أحداث غزة التي أدت



"حمس "تعلن مباشرتها قريبا لاتصالات واسعة مع كافة القوى الوطنية من أجل تحقيق توافق وطني اعلن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن مباشرة حزبه قريبا لاتصالات واسعة مع كافة القوى الوطنية بالبلاد بغرض الوصول



قمة استثنائية طارئة لمنظمة التعاون الاسلامي بإسطنبول حول فلسطين تباحث وزير الشؤون الخارجية عبدالقادر مساهل هاتفيا اليوم الأربعاء مع نظيره التركي ميفلوت غافوسوغلو بشأن انعقاد القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي يوم الجمعة و التي



وزراء الخارجية العرب يجتمعون هذا الخميس لبحث العدوان الإسرائيلي على فلسطين قررت جامعة الدول العربية، هذا الاربعاء ،عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب هذا الخميس بمقر الأمانة العامة وذلك



العرض الأول للفيلم الوثائقي "على آثار المحتشدات": قصة مأساوية " قدم المخرج التلفزيوني سعيد عولمي, مساء أول أمس، بقاعة ابن خلدون بالجزائر العاصمة, العرض الأول لفيلمه الوثائقي الجديد بعنوان "على آثار المحتشدات", الذي يروي القصة



الجلفة: كنوز أثرية في حاجة لترويج سياحي تزخر ولاية الجلفة بعديد محطات النقوش والرسوم الصخرية التي تعود لفترة ما قبل التاريخ ما يجعلها تكتنز موروثا إنسانيا وحضاريا ثريا لكن وبالرغم من أهمية



الإطاحة بسارقي هواتف نقالة بالعاصمة عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضية تكوين جمعية أشرار، الإعداد لجنح السرقة مع توافر ظرف الليل، حيث تم توقيف شخصين مشتبه فيهما،



قيادة الدرك الوطني تضع مخططا أمنيا خاصا بمناسبة حلول شهر رمضان وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا خاصا بتأمين المناطق الحضرية وشبه الحضرية وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم،