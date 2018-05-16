قمة استثنائية طارئة لمنظمة التعاون الاسلامي بإسطنبول حول فلسطين
تباحث وزير الشؤون الخارجية عبدالقادر مساهل هاتفيا اليوم الأربعاء مع نظيره التركي ميفلوت غافوسوغلو بشأن انعقاد القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي يوم الجمعة و التي تنظمها تركيا بصفتها الرئيسة الحالية لهذه المنظمة, حسبما أكده بيان للوزارة. و ستناقش هذه القمة "اخر تطورات الوضع في فلسطين", يضيف ذات المصدر. و بهذه المناسبة, أكد السيد مساهل لنظيره التركي أن "الجزائر ستكون ممثلة خلال هذه القمة بوفد هام", يضيف ذات المصدر
عدد القراءات 6 مرة | قراءات اليوم 6 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك