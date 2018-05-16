قيادة الدرك الوطني تضع مخططا أمنيا خاصا بمناسبة حلول شهر رمضان

وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا خاصا بتأمين المناطق الحضرية وشبه الحضرية وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء، بيان لذات الجهاز الأمني. وأوضح ذات المصدر، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة، بهدف ضمان الأمن والسكينة العموميين خلال شهر رمضان، من خلال "وضع تشكيلات متكونة من وحدات إقليمية، وحدات أمن الطرقات وفصائل الأمن والتدخل، لضمان مراقبة فعالة للإقليم وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان". كما تسهر مصالح الدرك الوطني، على تأمين الفضاءات التي يتواجد فيها المواطنون وتوفير جو الطمأنينة، وذلك في المناطق الحضرية وشبه الحضرية ضمن إقليم اختصاصها، حيث يشهد شهر رمضان حركية وتوافدا معتبرا للمواطنين على مستوى أماكن الراحة و الإستجمام، الأسواق، المجمعات التجارية وكذا المساجد ومحيطها.