كشف تدمير مخابئ للإرهابيين في عدر ولايات من الوطن
في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط منفصلة بكل من جيجل/ن.ع.5، عين الدفلى والشلف/ن.ع.1، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 ماي 2018، مخبأ (01) للإرهابيين و(03) قنابل تقليدية الصنع وسلاحا ناريا (01) بالإضافة إلى كمية من الذخيرة وأغراض مختلفة، فيما تم ضبط مسدس رشاش (01) من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء بتمنراست/ن.ع.6. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6، (10400) لتر من الوقود الموجه للتهريب، في حين أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (21) شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من بني صاف ووهران/ن.ع.2. من جهة أخرى، أوقف حراس الحدود بتلمسان (22) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان/ن.ع.2.
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