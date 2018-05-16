إرهابيان (02) يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست





في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابيان (02) نفسيهما، يوم 15 ماي 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بكل من "ش. أكلي"، المدعو "أبو سعيد" الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2009 و"ف. الطاهر"، المدعو "أبو موسى" الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2015. الارهابيان كان بحوزتهما مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة (02) مملوءين.

هذه النتائج النوعية تؤكد من جديد على فعالية الاستراتيجية التي يعتمدها الجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في كامل أرجاء البلاد.

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