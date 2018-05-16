اللواء حولي محمد العربي يشرف على تفتيش الغراب قاذف الصواريخ بشرق البحر الأبيض المتوسط





أشرف اللواء حولي محمد العربي قائد القوات البحرية اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالأميرالية، على تفتيش الغراب قاذف الصواريخ "رايس حسان بربيار" بعد مشاركته في تنفيذ تمرين "فينيكس-إكسبريس 18"، خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى 11ماي 2018 بشرق البحر الأبيض المتوسط، وقد تم تنفيذ هذا التمرين المتعدد الجنسيات على ثلاث (03) مراحل شملت عمليات للمنع البحري بالإضافة إلى تمارين للبحث والإنقاذ. حيث يهدف هذا التمرين إلى تطوير التفاعل البحري في مجالات المراقبة والأمن البحريين وتبادل الخبرات.

للإشارة، فإن قيادة القوات البحرية قد أقحمت خلال هذا التمرين، الغراب قاذف الصواريخ "رايس حسان بربيار"، في أول مهمة له خارج الوطن، والذي تم بناؤه على مستوى مؤسسة البناء والتصليح البحريين بالمرسى الكبير بالناحية العسكرية الثانية بكفاءات جزائرية وقام بتدشينه السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 08 أوت 2017

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