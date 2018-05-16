الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
16/05/2018 12:17:00

اللواء حولي محمد العربي يشرف على تفتيش الغراب قاذف الصواريخ بشرق البحر الأبيض المتوسط


 أشرف اللواء حولي محمد العربي قائد القوات البحرية اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالأميرالية، على تفتيش الغراب قاذف الصواريخ "رايس حسان بربيار" بعد مشاركته في تنفيذ تمرين "فينيكس-إكسبريس 18"، خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى 11ماي 2018  بشرق البحر الأبيض المتوسط، وقد تم تنفيذ هذا التمرين المتعدد الجنسيات على ثلاث (03) مراحل شملت عمليات للمنع البحري بالإضافة إلى تمارين للبحث والإنقاذ. حيث يهدف هذا التمرين إلى تطوير التفاعل البحري في مجالات المراقبة والأمن البحريين وتبادل الخبرات.

للإشارة، فإن قيادة القوات البحرية قد أقحمت خلال هذا التمرين، الغراب قاذف الصواريخ "رايس حسان بربيار"، في أول مهمة له خارج الوطن، والذي تم بناؤه على مستوى مؤسسة البناء والتصليح البحريين بالمرسى الكبير بالناحية العسكرية الثانية بكفاءات جزائرية وقام بتدشينه السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 08 أوت 2017

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

كشف تدمير مخابئ للإرهابيين في عدر ولايات من الوطن

في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط منفصلة بكل من جيجل/ن.ع.5، عين الدفلى والشلف/ن.ع.1، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 ماي 2018،
image

إرهابيان (02) يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست

في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابيان (02) نفسيهما، يوم 15 ماي 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق
image

اللواء حولي محمد العربي يشرف على تفتيش الغراب قاذف الصواريخ بشرق البحر الأبيض المتوسط

 أشرف اللواء حولي محمد العربي قائد القوات البحرية اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالأميرالية، على تفتيش الغراب قاذف الصواريخ "رايس حسان بربيار" بعد مشاركته في
image

كشف مخبأ للذخيرة على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أول أمس, إثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار, مخبأ للأسلحة والذخيرة, حسب ما أفاده بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح
image

الجزائر تستورد 25 ألف طن من اللحوم

·      9 آلاف مفتش لمراقبة المحلات التجارية والوقوف على المخالفات كشف المدير العام لضبط النشاطات التجارية و تنظيمها بوزارة التجارة ،آيت عبد الرحمان عبد العزيز،  عن
image

قايد صالح يؤكد على الأهمية القصوى للتكوين العسكري

أكد الفريق ،أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على "الأهمية القصوى التي أولاها ولا يزال يوليها لمجال التكوين بشتى
image

الجزائر تدين مجزرة غزة وتصفها "بحمام الدم"

نددت الجزائر بحمام الدم بغزة جراء المجاز التي ارتكبها الصهاينة ضد الشعب الفسطيني، وأجمعت كل من الحكومة  والأحزاب السياسية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإيقاف
image

الرئيس يُدشن الزاوية "البلقايدية" ويتفقد مشروع الجامع الأعظم

أشرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بالجزائر العاصمة، على تدشين مقر الزاوية البلقايدية الواقعة بتقصراين ببلدية بئر خادم، كما تفقد أشغال إنجاز جامع الجزائر
image

الجزائر تعلن غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان

أعلنت  الجزائر على غرار معظم الدول العربية، مساء اليوم الثلاثاء ، أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس القادم هو أول أيام
image

النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي للعيش معا في سلام

وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء, رسالة عشية احياء اليوم العالمي للعيش معا في سلام المصادف ل16 مايو, وهذا نصها بالكامل: "بسم
قيم هذا المقال
0