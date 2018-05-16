كشف مخبأ للذخيرة على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار
كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أول أمس, إثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار, مخبأ للأسلحة والذخيرة, حسب ما أفاده بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات المصدر أنه كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 ماي 2018 إثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:
- (01) رشاش ثقيل عيار 14,5 ميليمتر؛
- (01) بندقية رشاشة من نوع (FMPK) ؛
- (02) مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف؛
- (01) بندقية تكرارية؛
- (21) حشوة دافعة للقاذف الصاروخيRPG-7 ؛
- (11) قذيفة خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7؛
- (16)شريط ذخيرة خاص بالرشاش الثقيل14,5 ميليمتر؛
- بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ (3300) طلقة من مختلف العيارات.
هذه العملية النوعية التي تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد.
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