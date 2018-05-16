

كشف تدمير مخابئ للإرهابيين في عدر ولايات من الوطن في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط منفصلة بكل من جيجل/ن.ع.5، عين الدفلى والشلف/ن.ع.1، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 ماي 2018،



إرهابيان (02) يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابيان (02) نفسيهما، يوم 15 ماي 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق



اللواء حولي محمد العربي يشرف على تفتيش الغراب قاذف الصواريخ بشرق البحر الأبيض المتوسط أشرف اللواء حولي محمد العربي قائد القوات البحرية اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالأميرالية، على تفتيش الغراب قاذف الصواريخ "رايس حسان بربيار" بعد مشاركته في



كشف مخبأ للذخيرة على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أول أمس, إثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار, مخبأ للأسلحة والذخيرة, حسب ما أفاده بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح



الجزائر تستورد 25 ألف طن من اللحوم · 9 آلاف مفتش لمراقبة المحلات التجارية والوقوف على المخالفات كشف المدير العام لضبط النشاطات التجارية و تنظيمها بوزارة التجارة ،آيت عبد الرحمان عبد العزيز، عن



قايد صالح يؤكد على الأهمية القصوى للتكوين العسكري أكد الفريق ،أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على "الأهمية القصوى التي أولاها ولا يزال يوليها لمجال التكوين بشتى



الجزائر تدين مجزرة غزة وتصفها "بحمام الدم" نددت الجزائر بحمام الدم بغزة جراء المجاز التي ارتكبها الصهاينة ضد الشعب الفسطيني، وأجمعت كل من الحكومة والأحزاب السياسية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإيقاف



الرئيس يُدشن الزاوية "البلقايدية" ويتفقد مشروع الجامع الأعظم أشرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بالجزائر العاصمة، على تدشين مقر الزاوية البلقايدية الواقعة بتقصراين ببلدية بئر خادم، كما تفقد أشغال إنجاز جامع الجزائر



الجزائر تعلن غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان أعلنت الجزائر على غرار معظم الدول العربية، مساء اليوم الثلاثاء ، أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس القادم هو أول أيام