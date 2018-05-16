الجزائر تستورد 25 ألف طن من اللحوم





· 9 آلاف مفتش لمراقبة المحلات التجارية والوقوف على المخالفات

كشف المدير العام لضبط النشاطات التجارية و تنظيمها بوزارة التجارة ،آيت عبد الرحمان عبد العزيز، عن استيراد الجزائر لحوالي 25 ألف طن من اللحوم الحمراء و البيضاء لسد حاجيات المواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار معقولة. وطمأن ممثل وزارة التجارة المواطنين بخصوص ضمان وفرة المواد الغذائية و المواد الطازجة في الأسواق عشية حلول شهر رمضان في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، مضيفا أن مخزون السلع الواسعة الاستهلاك يكفي لسد حاجيات المواطنين لأكثر من 6 أشهر قادمة. وأشار المدير العام لضبط النشاطات التجارية و تنظيمها بوزارة التجارة إلى رفع عدد الأسواق الجوارية التي تم فتحها بمناسبة قدوم شهر رمضان بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين إلى 159 سوقا فيما لم يتجاوز عددها الـ 57 العام الفارط وذلك لتقريب المنتوج من المواطن و بأسعار معقولة. ومن المواد واسعة الاستهلاك التي يزداد عليها الطلب في هذه المناسبة الدينية مادة الحليب ،حيث أفاد ذات المسؤول أن قرار السلطات العمومية القاضي برفع حصة الملبنات من غبرة الحليب سيسمح بتوفير هذه المادة بشكل طبيعي في الأسواق حتى إلى ما بعد نهاية الشهر الفضيل مع تكثيف الرقابة سيما بعد صدور مرسوم قانوني يمنع الفنادق و المؤسسات التجارية و المقاهي باستخدام الحليب المدعم أما عن الرقابة أعلن آيت عبد الرحمان عبد العزيز أن 8900 مفتش سيتم تسخيرهم لمراقبة المحلات التجارية و الوقوف على المخالفات كعدم إشهار الأسعار، داعيا المواطن إلى التعاون مع مصالح التجارة للتبليغ على الرقم الأخضر 1020 في حال تسجيل أية مخالفة، كما توقف عند مجهودات الجماعات المحلية المبذولة رفقة المصالح التجارية لمحاربة الأسواق العشوائية بالقضاء على 1000سوق جواري منذ عام 2012 فيما تبقى 400 سوق أخرى سيتم التكفل بتجارها المزعومين من خلال إنشاء فضاءات تجارية مخصصة لهذا الغرض.

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