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16/05/2018 11:03:00

قايد صالح يؤكد على الأهمية القصوى للتكوين العسكري


أكد الفريق ،أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على "الأهمية القصوى التي أولاها ولا يزال يوليها لمجال التكوين بشتى تخصصاته وفروعه، باعتباره يمثل البنية الأساسية التي ينبني عليها العمل التطويري للجيش الوطني الشعبي، المعتمد أساسا على عنصر بشري يحوز على كافة مقومات النجاح". وأوضح قايد صالح في كلمته التي ألقاها على هامش زيارته  إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة أن "درجة التطور المحقق في كافة نواحي المهنة العسكرية على مستوى جميع مكونات قواتنا المسلحة،  متوافقة تمام التوافق مع ما بذل من جهد، ومع ما سخر من وسائل وإمكانيات مادية وبشرية وتجهيزية وتسليحية، ومع ما خطط من أهداف"، مؤكدا أن "هذه الأهداف المنشودة الطموحة والمشروعة التي ترمي جميعها إلى اكتساب كل مقومات القوة العسكرية، تطبيقا لمحتوى الإستراتيجية المتكاملة المـتـبـناة في السنوات القليلة الماضية" . وقال الفريق :"..هذه الإستراتيجية التي حرصنا على أن تكون عقلانية الطابع وواقعية المضمون متناسبة تماما من جهة، مع قدراتنا الذاتية على تجسيدها على أرض الواقع ومتكيفة من جهة أخرى، مع اكتساب القدرة على مجابهة كافة التحديات الممكنة والمحتملة التي أصبح يموج بها العالم اليوم، هذه التحديات لن تكون، في عداد المتغيرات الطارئة بالنسبة لنا"، مؤكدا :"الهدف الأسمى الذي تعمل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، بحول الله تعالى وقوته، وفقا لتوجيهات ودعم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، نحو بلوغه ونحو بلوغ كل عوامل وأسباب تحقيق أعلى مراتب الرقي لقواتنا المسلحة، والوصول بها إلى منتهى غايتها خدمة للجزائر وحفظا لأمنها واستقرارها"،موضحا:"بالرابطة القوية بين الشعب الجزائري وجيشه"، مشيرا إلى "مختلف صور التآزر والتلاحم القوي التي يلقاها جيشنا في كل مرة من حاضنته الشعبية"، قائلا إنه "الدعم الذي كان له أثره الإيجابي في حث افراد قواتنا المسلحة على المضي قدما نحو بلوغ المراتب التي تليق بهم بالجزائر" . وأفاد الفريق  إن "الامتنان بهذه النهضة النوعية التي أصبحت عليها المقدرات القتالية لجيشنا، لا يضاهيه امتنان إلا هذه المشاعر الفياضة الوجدانية والتلقائية التي ما فتئ يحظى بها أفراد الجيش الوطني الشعبي باعتزاز شديد  وبمسؤولية أشد من لدن شعبهم"، مبرزا أن "هذه المشاعر التي  تعتبر زادهم الذي به تتقوى عزيمتهم، وتحثهم أكثر فأكثر على بذل كل ما لديهم من جهد، من أجل تقوية هذا الرباط المقدس بين الشعب وجيشه"، وقال: "ما يربط الشعب بجيشه هي مشاعر صادقة وسجايا طبيعية، نسجت معانيها عبر التاريخ، وبرزت مدلولاتها في مناسبات عديدة ومتكررة، تشكل عبرها هذا التلاحم وهذا التواصل وهذه الثقة المتبادلة والدائمة بين الشعب وجيشه".

 

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