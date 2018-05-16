الجزائر تدين مجزرة غزة وتصفها "بحمام الدم"





نددت الجزائر بحمام الدم بغزة جراء المجاز التي ارتكبها الصهاينة ضد الشعب الفسطيني، وأجمعت كل من الحكومة والأحزاب السياسية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإيقاف المجازر المرتكبة، داعين مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته وحماية الشعب الفلسطيني وفقا للقوانين الدولية الإنسانية”. وأوضح بيان للوزارة أن "الجزائر تدين بشدة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلية في حق متظاهرين فلسطينيين عزل في غزة"، موضحا أنه "أمام جريمة الحرب النكراء هذه فإن المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن الأممي من جديد مدعو بقوة إلى تحمل جميع مسؤولياته ازاء الشعب الفلسطيني من أجل ضمان حمايته وفقا للقانون الدولي الانساني وكذا إنصافه". وأضاف البيان أنه "بهذه المناسبة الأليمة تترحم الجزائر على أرواح شهداء الحرية كما تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وقيادته"، مجددة عمها "التام" للقضية الفلسطينية وللحق "الثابت" للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

مناصرة: المقاومة الحل الوحيد الذي ضيعته الدول العربية والإسلامية

قال نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في الذكرى الـ 70 للنكبة تؤكد لمن لا يزال ينتظر سلاما برعاية أمريكية أنه السراب , قائلا "ولكن هبة الشعب الفلسطيني من غزة في مسيرة مليونية وتفديمه لأكثر من 52 شهيدا تؤكد أن المقاومة هي الحل الوحيد التي ضيعها زعماء الدول العربية والإسلامية ".

الأرندي: ..على المجموعة الدولية التدخل العاجل لإيقاف المجزرة

أدان التجمع الوطني الديمقراطي ما أسماه بالاغتيالات الإرهابية التي تزهق أرواح ودماء الفلسطينيين في غزة ، مستنكرا هذه الجرائم كما ناشد الضمائر الحية للمجموعة الدولية من اجل التدخل العاجل لإيقاف هذه المجزرة الشنيعة التي تستبيح دماء أشقائنا في فلسطين مشيرا أن موقف التجمع الوطني الديمقراطي نابع من موقف الدولة الجزائرية .

النهضة: الصمت لم يعد ممكنا ولا مقبولا

أكدت حركة النهضة وقوفها الدائم والمستمر مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في التحرر من الاحتلال الصهيوني الغاصب وإقامة دولته وعاصمتها القدس الأبدية ، داعية في بيان لها الدول العربية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه لم يعد الصمت ممكنا ولا مقبولا .

تاج: الجزائر البلد الوحيد الذي لم يطبّع مع الكيان الصهيوني

جدد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج "، عمار غول، أمس، دعم الجزائر دائما لغزة وفلسطين، مؤكدا أنها البلد الوحيد الذي لم يطبّع مع الكيان الصهيوني، موضحا في تصريح له إن الجزائر من خلال جيشها تُكافح الكثير من الأفكار الهدامة والإرهاب وتحمي دول الجوار ، مستنكرا حمام الدماء بغزة الذي ارتكبه الصهاينة، وقال بيان للحزب:" يتابع تاج بكل قلق واهتمام كبيرين ما يجري في غزة والضفة الغربية من استهداف لمسيرات العودة في الذكرى السبعين لإحداث النكبة والذي يتزامن مع تطبيق القرار الخطير الاحادي الجانب للرئيس الامريكي بنقل السفارة الأمريكية الى مدينة القدس "، مجددا رفضه التام والقاطع لهذا القرار فإنه يستنكر الصمت العربي والإسلامي والدولي أمام عملية المجزرة والإبادة والتصفية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي الكيان الصهيوني المجرم بالقتل والقنص الإغتيال. ودعا "تاج"السلطات الرسمية الى مواصلة الوقوف مع فلسطين في هذا الظرف العصيب ومناصرتها ودعمها على كل المستويات وفي كل المحافل الدولية كما يدعو كل مكونات الشعب الجزائري إلى مواصلة الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني حتى يعود الفلسطيني الى أرضه ويستعيد حريته ودولته الفلسطينية وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.

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