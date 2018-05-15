

الجزائر تعلن غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان أعلنت الجزائر على غرار معظم الدول العربية، مساء اليوم الثلاثاء ، أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس القادم هو أول أيام



النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي للعيش معا في سلام وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء, رسالة عشية احياء اليوم العالمي للعيش معا في سلام المصادف ل16 مايو, وهذا نصها بالكامل: "بسم



الرئيس بوتفليقة يدين بشدة الجريمة النكراء المرتكبة في حق الفلسطنيين أعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن إدانته "للجريمة النكراء" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة, مجددا له موقف



قيطوني يشارك في أشغال المنتدى الدولي العاشر للطاقة الذرية في روسيا يشارك وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني في أشغال المنتدى الدولي العاشر للطاقة الذرية "أتوم اكسبو 2018 " الذي ينعقد في مدينة سوتشي بروسيا من 14



بوتفليقة يدشن الزاوية البلقايدية في تيقصراين بالعاصمة أشرف رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على تدشين مقر الزاوية البلقايدية الواقعة بتيقصراين ببلدية بئر خادم. وقام الرئيس بوتفليقة، بتدشين زاوية عبد



قانون المالية التكميلي على طاولة النواب الأسبوع القادم · مجلس المحاسبة : فعالية النص مرهون بمدى تحضير الأرضية اللازمة يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي لقوانين المالية في جلسات علنية بالمجلس يومي



بدوي يؤكد على تعزيز التعاون بين خبراء البلدين شرع وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي, أمس, في زيارة عمل الى مدريد بزيارة مختلف الهياكل القاعدية التابعة لوزارة الداخلية



مساهل يُرافع لتعزيز الحوار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي رافع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، ببروكسيل، لأجل تعزيز "الحوار و التشاور" بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بهدف " تكثيف" العلاقات الثنائية تحقيقا



مساهل يُرافع لتعزيز الحوار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي رافع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، ببروكسيل، لأجل تعزيز "الحوار و التشاور" بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بهدف " تكثيف" العلاقات الثنائية تحقيقا