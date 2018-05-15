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15/05/2018 18:53:00

الجزائر تعلن غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان


أعلنت  الجزائر على غرار معظم الدول العربية، مساء اليوم الثلاثاء ، أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس القادم هو أول أيام شهر رمضان المبارك. للاشارة الدول التي ستصوم بعد غد الخميس المقبل مع الجزائر هي كل من: قطر والبحرين وعُمان والسعودية والإمارات ومصر والأردن والعراق واليمن فلسطين والسودان ولبنان وسوريا.اندونيسيا 

 

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