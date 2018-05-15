

بوتفليقة يدشن الزاوية البلقايدية في تيقصراين بالعاصمة أشرف رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على تدشين مقر الزاوية البلقايدية الواقعة بتيقصراين ببلدية بئر خادم. وقام الرئيس بوتفليقة، بتدشين زاوية عبد



قانون المالية التكميلي على طاولة النواب الأسبوع القادم · مجلس المحاسبة : فعالية النص مرهون بمدى تحضير الأرضية اللازمة يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي لقوانين المالية في جلسات علنية بالمجلس يومي



بدوي يؤكد على تعزيز التعاون بين خبراء البلدين شرع وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي, أمس, في زيارة عمل الى مدريد بزيارة مختلف الهياكل القاعدية التابعة لوزارة الداخلية



مساهل يُرافع لتعزيز الحوار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي رافع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، ببروكسيل، لأجل تعزيز "الحوار و التشاور" بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بهدف " تكثيف" العلاقات الثنائية تحقيقا



مساهل يُرافع لتعزيز الحوار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي رافع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، ببروكسيل، لأجل تعزيز "الحوار و التشاور" بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بهدف " تكثيف" العلاقات الثنائية تحقيقا



ولد قدور: 10 آلاف إطار غادروا "سوناطراك" في 3 سنوات · الدعوة لعرض حصيلة "سوناطراك" سنويا أمام البرلمان.. دعا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ،عبد المومن ولد قدور، أمس، إلى عرض حصيلة الشركة الوطنية للمحروقات سنويا



هذا هو توقيت العمل في المدارس خلال رمضان أعلنت وزارة التربية الوطنية عن توقيت العمل في المؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان المبارك، و ذلك حسبما جاء في بيان لها. وأكدت الوزارة أن فترة الدراسة



وزارة الداخلية تذكر الحجاج: اليوم آخر أجل لإدخال بيانات طلب التأشيرة ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن عملية إدخال البيانات طلبا لتأشيرة الحج التي انطلقت في 17 أفريل 2018 ستستمر إلى غاية 15 ماي



62 ألف شرطي لتأمين "السانكيام" و " البيام" و"الباك" · 18 ألف مجندة شرطي لتنظيم دورة البكالوريا سيتم تجنيد أكثر من 62 ألف عون شرطة لتأمين امتحانات نهاية الأطوار التعليمية الثلاث منهم 18 ألف مجندة