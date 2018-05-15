بوتفليقة يدشن الزاوية البلقايدية في تيقصراين بالعاصمة
أشرف رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على تدشين مقر الزاوية البلقايدية الواقعة بتيقصراين ببلدية بئر خادم.
وقام الرئيس بوتفليقة، بتدشين زاوية عبد اللطيف بلقايد، وتضم الزاوية, التي شيدت على مساحة تقدر ب 5 هكتارات, مدرسة قرآنية بطاقة استقبال تصل الى 300 اضافة الى مكتبة تتربع على 1200 م2. و ستحتضن زاوية تيقصراين بالعاصمة هذه السنة "الدروس المحمدية"، التي تنظم كل شهر رمضان بمقر الزاوية البلقايدية بسيدي معروف بالتعاون مع ولاية وهران. بعد ذلك، سيتفقد رئيس الجمهورية جامع الجزائر الأعظم لمعاينة المشروع الذي تشرف أشغال إنجازه على الانتهاء.
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