الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
15/05/2018 11:41:00

بدوي يؤكد على تعزيز التعاون بين خبراء البلدين


شرع وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي, أمس, في زيارة عمل الى مدريد بزيارة مختلف الهياكل القاعدية التابعة لوزارة الداخلية الاسبانية. واستهل وزير الداخلية الذي كان مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني, اللواء هامل عبد الغني و المدير العام للحماية المدنية, مصطفى لهبيري زيارته بالتوجه الى مركز نداءات النجدة التابع للحماية المدنية الاسبانية. وتلقى الوفد الجزائري شروحات مستفيضة حول المنظومة الاسبانية للحماية المدنية و المهام المنوطة بمركز نداءات النجدة لاسيما التدخل السريع في حالة وقوع كوارث طبيعة و فيضانات و زلازل حرائق وغيرها . ويضم هذا المركز, الذي يتلقى يوميا أكثر من 12 ألف مكالمة, مختلف المصالح على غرار الشرطة والحماية المدنية وحراس الغابات من أجل تنسيق أفضل ما بين المصالح وفعالية أكبر في التدخلات. وتتوفر الأقاليم الاسبانية الـ 17 على مركز مماثل لمركز مدريد. ودعا بدوي الذي زار مختلف مصالح هذا المركز إلى تعزيز التعاون بين خبراء البلدين لاسيما فيما يتعلق بنظام الاعلام الجغرافي. وبعدها قام الوفد الوزاري بزيارة مركز الأمن السيبرياني المكلف بمكافحة الجريمة الالكترونية و حماية المعطيات لمواجهة المخاطر الجديدة عبر الأنترنت والتي تهدد الاشخاص و المؤسسات و الادارات و البنوك و المنشآت القاعدية الحساسة.

 

عدد القراءات 12 مرة | قراءات اليوم 12 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

بوتفليقة يدشن الزاوية البلقايدية في تيقصراين بالعاصمة

أشرف رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على تدشين مقر الزاوية البلقايدية الواقعة  بتيقصراين ببلدية بئر خادم. وقام الرئيس بوتفليقة، بتدشين زاوية عبد
image

قانون المالية التكميلي على طاولة النواب الأسبوع القادم

 ·      مجلس المحاسبة : فعالية النص مرهون بمدى تحضير الأرضية اللازمة يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي لقوانين المالية في جلسات علنية بالمجلس يومي
image

بدوي يؤكد على تعزيز التعاون بين خبراء البلدين

شرع وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي, أمس, في زيارة عمل الى مدريد بزيارة مختلف الهياكل القاعدية التابعة لوزارة الداخلية
image

مساهل يُرافع لتعزيز الحوار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

رافع وزير الشؤون الخارجية عبد  القادر مساهل، أمس، ببروكسيل، لأجل تعزيز "الحوار و التشاور" بين  الجزائر و الاتحاد  الأوروبي بهدف " تكثيف"  العلاقات  الثنائية تحقيقا
image

مساهل يُرافع لتعزيز الحوار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

رافع وزير الشؤون الخارجية عبد  القادر مساهل، أمس، ببروكسيل، لأجل تعزيز "الحوار و التشاور" بين  الجزائر و الاتحاد  الأوروبي بهدف " تكثيف"  العلاقات  الثنائية تحقيقا
image

ولد قدور: 10 آلاف إطار غادروا "سوناطراك" في 3 سنوات

·      الدعوة لعرض حصيلة "سوناطراك"  سنويا أمام البرلمان.. دعا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ،عبد  المومن ولد قدور، أمس، إلى عرض حصيلة الشركة الوطنية للمحروقات سنويا
image

هذا هو توقيت العمل في المدارس خلال رمضان

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن توقيت العمل في المؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان المبارك، و ذلك حسبما جاء في بيان لها. وأكدت الوزارة أن فترة الدراسة
image

وزارة الداخلية تذكر الحجاج: اليوم آخر أجل لإدخال بيانات طلب التأشيرة

ذكرت  وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية أن عملية إدخال البيانات طلبا لتأشيرة الحج التي انطلقت في 17 أفريل 2018 ستستمر إلى غاية 15 ماي
image

62 ألف شرطي لتأمين "السانكيام" و " البيام" و"الباك"

·      18 ألف مجندة شرطي لتنظيم دورة البكالوريا سيتم تجنيد أكثر من 62 ألف عون شرطة لتأمين امتحانات نهاية الأطوار التعليمية الثلاث منهم 18 ألف مجندة
image

الحمساويون يطالبون بفتح ملف الرئاسيات

·      حمدادوش : أرى في مقري شخصية رئاسية .. تطالب قيادات بارزة في حركة مجتمع السلم ،عبد الرزاق مقري، الذي فاز بعهدة جديدة بفتح ملف الرئاسيات
قيم هذا المقال
0