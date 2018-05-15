بدوي يؤكد على تعزيز التعاون بين خبراء البلدين





شرع وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي, أمس, في زيارة عمل الى مدريد بزيارة مختلف الهياكل القاعدية التابعة لوزارة الداخلية الاسبانية. واستهل وزير الداخلية الذي كان مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني, اللواء هامل عبد الغني و المدير العام للحماية المدنية, مصطفى لهبيري زيارته بالتوجه الى مركز نداءات النجدة التابع للحماية المدنية الاسبانية. وتلقى الوفد الجزائري شروحات مستفيضة حول المنظومة الاسبانية للحماية المدنية و المهام المنوطة بمركز نداءات النجدة لاسيما التدخل السريع في حالة وقوع كوارث طبيعة و فيضانات و زلازل حرائق وغيرها . ويضم هذا المركز, الذي يتلقى يوميا أكثر من 12 ألف مكالمة, مختلف المصالح على غرار الشرطة والحماية المدنية وحراس الغابات من أجل تنسيق أفضل ما بين المصالح وفعالية أكبر في التدخلات. وتتوفر الأقاليم الاسبانية الـ 17 على مركز مماثل لمركز مدريد. ودعا بدوي الذي زار مختلف مصالح هذا المركز إلى تعزيز التعاون بين خبراء البلدين لاسيما فيما يتعلق بنظام الاعلام الجغرافي. وبعدها قام الوفد الوزاري بزيارة مركز الأمن السيبرياني المكلف بمكافحة الجريمة الالكترونية و حماية المعطيات لمواجهة المخاطر الجديدة عبر الأنترنت والتي تهدد الاشخاص و المؤسسات و الادارات و البنوك و المنشآت القاعدية الحساسة.

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