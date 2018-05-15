هذا هو توقيت العمل في المدارس خلال رمضان





أعلنت وزارة التربية الوطنية عن توقيت العمل في المؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان المبارك، و ذلك حسبما جاء في بيان لها. وأكدت الوزارة أن فترة الدراسة اليومية تمتد من الساعة السابعة و النصف صباحا إلى الساعة الثانية والنصف زوالا بالنسبة لولايات الجنوب و منها: أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إليزي، تندوف، الوادي، غرداية، ومن الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف مساء بالنسبة للولايات الأخرى. وبالنسبة لساعات الحصص سيتم تخفيض الساعات بالنسبة للتعليم المتوسط و التعليم الثانوي من ساعة الى ساعة إلا ربع و يستفيد تلاميذ هاتين المرحلتين بين الفترة الصباحية و الفترة المسائية براحة مدتها ساعة واحدة، وتخصص الفترة الصباحية في المدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد بنصف ساعة و تخفض الفترة المسائية بنصف ساعة، و يستفيد التلاميذ بين الفترة الصباحية و الفترة المسائية براحة مدتها ساعة و خمس عشرة دقيقة. وتخصص الفترة الصباحية ذات ساعتين وخمس عشر دقيقة إلى ساعة وخمس وأربعين دقيقة وتخفض الفترة المسائية ذات ساعتين وخمس عشر دقيقة إلى ساعة وثلاثين دقيقة في المدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين.

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