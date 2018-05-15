وزارة الداخلية تذكر الحجاج: اليوم آخر أجل لإدخال بيانات طلب التأشيرة
ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن عملية إدخال البيانات طلبا لتأشيرة الحج التي انطلقت في 17 أفريل 2018 ستستمر إلى غاية 15 ماي الجاري. وأفاد بيان الوزارة أن :".. الوزارة تدعو المواطنين المقبلين على أداء فريضة الحج لموسم 2018 والحائزين على دفاتر الحج والمتأخرين عن دفع تكلفة الحج إلى "التقدم في أقرب الآجال إلى فروع وكالات بنك الجزائر في جميع الولايات بغرض دفع هذه التكلفة وتقديم ملفاتهم على مستوى المقاطعات الإدارية والدوائر حتى يتسنى لهذه الأخيرة استكمال إجراءات ملء دفاتر الحجاج وطلب التأشيرة في الآجال المحددة".
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