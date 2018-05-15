62 ألف شرطي لتأمين "السانكيام" و " البيام" و"الباك"





· 18 ألف مجندة شرطي لتنظيم دورة البكالوريا

سيتم تجنيد أكثر من 62 ألف عون شرطة لتأمين امتحانات نهاية الأطوار التعليمية الثلاث منهم 18 ألف مجندة خلال فترة تنظيم دورة البكالوريا ، وكشف أمس مدير الأمن العمومي, مراقب الشرطة عيسى نايلي، أنه تم تجنيد حوالي 62714 عون شرطة منهم 31 ألف عون بالنسبة للابتدائي، 12 ألف خلال إجراء امتحانات نهاية التعليم المتوسط و18 ألف عون شرطة مجند خلال فترة إجراء امتحانات البكالوريا. وأوضح عيسى نايلي خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الأمن العمومي بالعاصمة انه تم تجنيد 62714 عون شرطة منهم 31 ألف عون بالنسبة للابتدائي، 12 ألف خلال إجراء امتحانات نهاية التعليم المتوسط و18 ألف عون شرطة مجند خلال فترة إجراء امتحانات البكالوريا، وبفضل هذا التعداد ستسهر وحدات الشرطة بتأمين 7371 مركز امتحان خاص بامتحانات نهاية الطور الابتدائي من ضمن 13562 مركز, 10 مركز إغفال من بين 11 وكذا تأمين 51 مركز تصحيح من بين 60 لنفس الطور. أما بخصوص دورة البكالوريا فقد خصص للغرض، حسب المتحدث 18ألف عون شرطة لتأمين 208 مركز امتحان من أصل 2416, و 14 مركز جمع من بين 18 وكذا تأمين 70 مركز تصحيح. وكما سيخضع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات بالعاصمة ( القبة) والديوان الجهوي بباتنة إلى متابعة عن طريق مركز القيادة والسيطرة بتجنيد 32 كاميرا لحراسة قاعات حفظ المواضيع كما سيتم تفعيل نشاط المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالإعلام والاتصال ووضع تحت تصرف وزارة التربية الوطنية أجهزة تشويش لتفادي الغش.

تجنيد 4260 عون أمن لإنجاح موسم الإصطياف..

أكد مراقب الشرطة بخصوص التحضير لموسم الاصطياف أنه في إطار المخطط الأزرق الذي تعده مصالح الأمن سنويا سيتم تجنيد 4260 عون شرطة لإنجاز مهام الدوريات الراكبة والراجلة منهم 1600 شرطي بالولايات الساحلية الـ14 إضافة الي وضع أجهزة رادار لمراقبة السرعة و659 جهاز قياس الكحول في الدم.ولنفس الغرض أيضا سيتم تدعيم مجموع شبابيك شرطة الحدود وتكييف نظام العمل مع وضع حيز الخدمة شبابيك متنقلة بالموانئ ومراكز المراقبة وشبابيك خاصة للمعوقين،وستسهر وحدات الأمن الوطني حسبه على حراسة 80 شاطئ سيتم تزويدها بتشكيل أمني متخصص ومجهز بأحدث التجهيزات. وأوضح المسؤول ذاته أنه سيتم إعادة تكييف الوحدات الأمنية عبر الوطن تحسب لشهر رمضان الذي سيشهد،على غرار الأعوام الماضية، مضاعفة الدوريات سيما في الأماكن التي تعرف توافد كبير للمواطنين كالمساجد, الأسواق, مراكز البريد والبنوك مع استهداف بؤر الانحراف وكذا نقاط البيع العشوائية،وأشار بهذا الخصوص أنه خلال رمضان 2017, تم تسجيل 2956 تدخل من قبل أعوان الأمن وتوقيف 1387 شخص بسبب سيما البيع غير القانوني ونقل المنتوجات الغذائية دون مراعاة شروط النظافة.

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