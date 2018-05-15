الحمساويون يطالبون بفتح ملف الرئاسيات





· حمدادوش : أرى في مقري شخصية رئاسية ..

تطالب قيادات بارزة في حركة مجتمع السلم ،عبد الرزاق مقري، الذي فاز بعهدة جديدة بفتح ملف الرئاسيات والذي سيفصل فيه مجلس الشورى القادم من خلال تقديم مرشح أو دعم آخر، فيما ينتظر أن يكون مقري مرشح الحركة في الرئاسيات القادمة. وسيقود مقري " حمس" لخمس سنوات أخرى، حيث يرى مراقبون أن الرئيس الجديد القديم للحركة مقبل على تحديات كبيرة داخل الحركة ، كما أنه محتم عليه تحقيق التوافق الداخلي للحركة قبيل أهم مواعد انتخابي تقبل عليه الجزائر ، إلى جانب إعادة النظر في استراتجية الحركة لمواكبة كل المستجدات المرتقبة أو الحالية، وبين هذا وذاك يبقى تحدي توحيد العائلة الإسلامية الرهان الأكبر لمقري من اجل كسب الرهان. وعقب تسلم مقري قيادة "حمس" تعالت أصوات من داخل الحركة تدعو مقري إلى فتح ملف الرئاسيات في مقدمتهم الرئيس السابق للحركة أبوجرة سلطاني الذي دعا إلى ضرورة أن تتخذ الحركة بسرعة قرارها بشأن الرئاسيات وأن تناقشها في الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني في أول لقاء له بعد المؤتمر،إلى جانب القياداي عبد الرحمن سعيدي الذي دعا إلى فتح نقاش واسع أمام إطارات الحزب ومناضليها، من اجل الخروج بفكرة واحدة وموحدة تحافظ على تماسك الحزب وقوته، باعتبار أن الرئاسيات المقبلة هامة جدا، وهي احدي التحديات المقبلة لمقري واستغرب رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش صمت الأحزاب العريقة حيال أهم موعد ستعيشه الجزائر في 2019 , قائلا" من غير المعقول أن يكون الجميع في حالة غموض ومن غير المعقول أن يخيم هذا الصمت نتمنى أن تكون الرئاسيات مفتوحة وتمثل كل التيارات لأنه أهم استحقاق انتخابي أهم منصب و نحن تعنينا الانتخابات الرئاسية 2019 لأننا حزب عريق "، منوها برغبة قيادات في ترشيح عبد الرزاق مقري إلى الرئاسيات في حال توفر الشروط التي يرددها عبد الرزاق مقري في كل خرجة.

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