الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
15/05/2018 10:47:00

المصالحة الوطنية تنزل إلى البرلمان


يحيي المجلس الشعبي الوطني،  غدا ،  ابتداء من الساعة الثامنة والنصف (8سا و30د) وبإشراف لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، اليوم العالمي "للعيش معا بسلام"، الذي بادرت به الجزائر واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين. وسيحضر احتفال المجلس الشعبي الوطني  ممثلو الحكومة وعدد من الخبراء والشخصيات إلى جانب فعاليات المجتمع المدني، حيث سيكون فرصة لإبراز مسار المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ببلادنا. واعتبرت اللائحة الأممية المقترح الذي بادرت به الجزائر -واعتمدته- وسيلة لتعبئة جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والتسامح والتضامن والتفاهم والتكافل لبناء عالم ينعم بالسلام والتضامن والوئام، وهي دعوة للبلدان لزيادة تعزيز المصالحة من أجل ضمان السلام والتنمية المستدامة.

 

عدد القراءات 5 مرة | قراءات اليوم 5 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

المصالحة الوطنية تنزل إلى البرلمان

يحيي المجلس الشعبي الوطني،  غدا ،  ابتداء من الساعة الثامنة والنصف (8سا و30د) وبإشراف لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، اليوم العالمي "للعيش معا بسلام"، الذي
image

الجزائر تحتفل باليوم العالمي "للعيش معا في سلام"..غدا

تحتفل الجزائر "باليوم العالمي للعيش معا بسلام" ،غدا،  حيث وجهت على لسان وزير الخارجية عبد القادر مساهل أفريل المنصرم  دعوة من اجل جعل اليوم العالمي
image

تركيا تدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ على خلفية الأحداث في فلسطين

دعت الحكومة التركية، منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد مؤتمر طارئ لمناقشة تبعات نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.وذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية،
image

أكثر من 62 ألف عون شرطة لتأمين امتحانات نهاية الأطوارالثلاث

سيتم تجنيد أكثر من 62 ألف عون شرطة لتأمين  امتحانات نهاية الاطوار التعليمية الثلاث منهم 18 ألف مجندة خلال فترة تنظيم  دورة البكالوريا حسب ما
image

"ميترو الجزائر": أوقات الخدمة خلال شهر رمضان

 أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر يوم الاثنين عن أوقات تشغيل مترو و ترامواي الجزائر خلال شهر رمضان  حسب ما جاء في بيان لهذه المؤسسة. وحددت هذه المواقيت
image

وزارة التربية تعلن عن توقيت الدراسة الخاص بشهر رمضان المعظم

- أعلنت وزارة التربية الوطنية اليوم الاثنين في بيان لها عن توقيت العمل الخاص بشهر رمضان حيث تمتد فترة الدراسة من الثامنة والنصف صباحا إلى
image

جراحة القلب: أكثر من 5ر3 مليار دج من النفقات في 2017

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الصندوق تحمل أكثر من 5ر3 مليار دج من النفقات المرتبطة بجراحة
image

المسرح الجزائري يودع صونيا

رحلت الفنانة الكبيرة صونيا عن عمر 65 سنة, قضّت  أزيد من ثلثيها تحلم وتعيش من أجل المسرح. صونيا التي سجلت اسمها في ذاكرة  المسرح بصوت
image

توقع بلوغ إنتاج الحديد الخام حوالي 5 ملايين طن بتبسة في السنوات المقبلة

 توقع وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي اليوم الاثنين بمنجم الحديد ببلدية الونزة (90 كلم شمال شرق تبسة) أن يصل إنتاج الحديد الخام بهذه الولاية إلى
image

الجزائر والاتحاد الأوروبي يؤكدان التزامهما بتعميق علاقاتهما من اجل "فضاء مشترك للاستقرار"

 جددت الجزائر و الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين ببروكسل التأكيد على "تمسكهما" بتجسيد الأولويات المشتركة للشراكة واستنتاجات التقييم المشترك لاتفاق الشراكة مؤكدين على التزامهما بتعميق علاقاتهما
قيم هذا المقال
0