المصالحة الوطنية تنزل إلى البرلمان
يحيي المجلس الشعبي الوطني، غدا ، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف (8سا و30د) وبإشراف لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، اليوم العالمي "للعيش معا بسلام"، الذي بادرت به الجزائر واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين. وسيحضر احتفال المجلس الشعبي الوطني ممثلو الحكومة وعدد من الخبراء والشخصيات إلى جانب فعاليات المجتمع المدني، حيث سيكون فرصة لإبراز مسار المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ببلادنا. واعتبرت اللائحة الأممية المقترح الذي بادرت به الجزائر -واعتمدته- وسيلة لتعبئة جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والتسامح والتضامن والتفاهم والتكافل لبناء عالم ينعم بالسلام والتضامن والوئام، وهي دعوة للبلدان لزيادة تعزيز المصالحة من أجل ضمان السلام والتنمية المستدامة.
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