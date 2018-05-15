

المصالحة الوطنية تنزل إلى البرلمان يحيي المجلس الشعبي الوطني، غدا ، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف (8سا و30د) وبإشراف لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، اليوم العالمي "للعيش معا بسلام"، الذي



الجزائر تحتفل باليوم العالمي "للعيش معا في سلام"..غدا تحتفل الجزائر "باليوم العالمي للعيش معا بسلام" ،غدا، حيث وجهت على لسان وزير الخارجية عبد القادر مساهل أفريل المنصرم دعوة من اجل جعل اليوم العالمي



تركيا تدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ على خلفية الأحداث في فلسطين دعت الحكومة التركية، منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد مؤتمر طارئ لمناقشة تبعات نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.وذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية،



أكثر من 62 ألف عون شرطة لتأمين امتحانات نهاية الأطوارالثلاث سيتم تجنيد أكثر من 62 ألف عون شرطة لتأمين امتحانات نهاية الاطوار التعليمية الثلاث منهم 18 ألف مجندة خلال فترة تنظيم دورة البكالوريا حسب ما



"ميترو الجزائر": أوقات الخدمة خلال شهر رمضان أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر يوم الاثنين عن أوقات تشغيل مترو و ترامواي الجزائر خلال شهر رمضان حسب ما جاء في بيان لهذه المؤسسة. وحددت هذه المواقيت



وزارة التربية تعلن عن توقيت الدراسة الخاص بشهر رمضان المعظم - أعلنت وزارة التربية الوطنية اليوم الاثنين في بيان لها عن توقيت العمل الخاص بشهر رمضان حيث تمتد فترة الدراسة من الثامنة والنصف صباحا إلى



جراحة القلب: أكثر من 5ر3 مليار دج من النفقات في 2017 أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الصندوق تحمل أكثر من 5ر3 مليار دج من النفقات المرتبطة بجراحة



المسرح الجزائري يودع صونيا رحلت الفنانة الكبيرة صونيا عن عمر 65 سنة, قضّت أزيد من ثلثيها تحلم وتعيش من أجل المسرح. صونيا التي سجلت اسمها في ذاكرة المسرح بصوت



توقع بلوغ إنتاج الحديد الخام حوالي 5 ملايين طن بتبسة في السنوات المقبلة توقع وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي اليوم الاثنين بمنجم الحديد ببلدية الونزة (90 كلم شمال شرق تبسة) أن يصل إنتاج الحديد الخام بهذه الولاية إلى