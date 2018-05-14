تركيا تدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ على خلفية الأحداث في فلسطين
دعت الحكومة التركية، منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد مؤتمر طارئ لمناقشة تبعات نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.وذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن بلاده استدعت سفيريها في واشنطن وتل أبيب للتشاور، وأنها ستدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئ لمناقشة الأوضاع.
المصدر: وكالات
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