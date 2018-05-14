وأوضح المسؤول, في ندوة صحفية أنه تم تجنيد حوالي 62714 عون شرطة خصيصا لتأمين امتحانات نهاية الاطوار التعليمية الثلاث, منهم 31 ألف عون بالنسبة للابتدائي, 12ألف خلال اجراء امتحانات نهاية التعليم المتوسط و18 ألف عون شرطة مجند خلال فترة اجراء امتحانات البكالوريا.
أكثر من 62 ألف عون شرطة لتأمين امتحانات نهاية الأطوارالثلاث
سيتم تجنيد أكثر من 62 ألف عون شرطة لتأمين امتحانات نهاية الاطوار التعليمية الثلاث منهم 18 ألف مجندة خلال فترة تنظيم دورة البكالوريا حسب ما كشف عنه يوم الاثنين بالجزائر العاصمة مدير الامن العمومي, مراقب الشرطة عيسى نايلي.
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