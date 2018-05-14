

تركيا تدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ على خلفية الأحداث في فلسطين دعت الحكومة التركية، منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد مؤتمر طارئ لمناقشة تبعات نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.وذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية،



أكثر من 62 ألف عون شرطة لتأمين امتحانات نهاية الأطوارالثلاث سيتم تجنيد أكثر من 62 ألف عون شرطة لتأمين امتحانات نهاية الاطوار التعليمية الثلاث منهم 18 ألف مجندة خلال فترة تنظيم دورة البكالوريا حسب ما



"ميترو الجزائر": أوقات الخدمة خلال شهر رمضان أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر يوم الاثنين عن أوقات تشغيل مترو و ترامواي الجزائر خلال شهر رمضان حسب ما جاء في بيان لهذه المؤسسة. وحددت هذه المواقيت



وزارة التربية تعلن عن توقيت الدراسة الخاص بشهر رمضان المعظم - أعلنت وزارة التربية الوطنية اليوم الاثنين في بيان لها عن توقيت العمل الخاص بشهر رمضان حيث تمتد فترة الدراسة من الثامنة والنصف صباحا إلى



جراحة القلب: أكثر من 5ر3 مليار دج من النفقات في 2017 أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الصندوق تحمل أكثر من 5ر3 مليار دج من النفقات المرتبطة بجراحة



المسرح الجزائري يودع صونيا رحلت الفنانة الكبيرة صونيا عن عمر 65 سنة, قضّت أزيد من ثلثيها تحلم وتعيش من أجل المسرح. صونيا التي سجلت اسمها في ذاكرة المسرح بصوت



توقع بلوغ إنتاج الحديد الخام حوالي 5 ملايين طن بتبسة في السنوات المقبلة توقع وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي اليوم الاثنين بمنجم الحديد ببلدية الونزة (90 كلم شمال شرق تبسة) أن يصل إنتاج الحديد الخام بهذه الولاية إلى



الجزائر والاتحاد الأوروبي يؤكدان التزامهما بتعميق علاقاتهما من اجل "فضاء مشترك للاستقرار" جددت الجزائر و الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين ببروكسل التأكيد على "تمسكهما" بتجسيد الأولويات المشتركة للشراكة واستنتاجات التقييم المشترك لاتفاق الشراكة مؤكدين على التزامهما بتعميق علاقاتهما



اجتماعا حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة شمال إفريقيا والساحل في إطار التعاون التقني، تنظم وزارة الدفاع الوطني بالشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 ماي 2018 بالنادي الوطني