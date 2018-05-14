"ميترو الجزائر": أوقات الخدمة خلال شهر رمضان

أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر يوم الاثنين عن أوقات تشغيل مترو و ترامواي الجزائر خلال شهر رمضان حسب ما جاء في بيان لهذه المؤسسة.

وحددت هذه المواقيت ابتداء من أول أيام شهر رمضان إلى غاية ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأفادت المؤسسة المذكورة أن أوقات تشغيل مترو الجزائر وترامواي الجزائر و قسنطينة ستكون من 7 سا إلى 1 سا و30 د صباحا أما أوقات الخدمة بالنسبة لترامواي وهران وسيدي بلعباس و سطيف ستكون من الساعة السابعة 7 صباحا إلى الساعة الواحدة ( 1 سا 00 د) بعد منتصف الليل.

أما الخدمة بالنسبة لترامواي ورقلة فستكون من الساعة السادسة ( 6 سا) صباحا إلى غاية الواحدة ( 1 سا و00 د) بعد منتصف الليل .

وفيما يخص وسائل النقل بالكوابل (المصاعد الهوائية) فستكون في الأوقات التالية:

المصعد الهوائي واد قريش 7 أيام/7 أيام: من السبت إلى الخميس من 07 سا إلى 19 سا ومن 21 سا إلى 01 سا صباحا و الجمعة من 14 سا إلى 19 سا ومن 21 سا إلى 01 سا صباحا وحتى 01 سا و30 د صباحا في الأسبوعين الأخيرين .

المصعد الهوائي المدنية 7 أيام / 7 أيام : من 07 سا 30 د إلى 19 سا ومن 21 سا إلى 01 سا صباحا.

المصعد الهوائي مقام الشهيد 7 أيام /7أيام : من 08 سا إلى 19 سا.

ابتداءا من الاسبوع الثالث : من 08 سا إلى 19 سا ومن 21 سا إلى 01 سا صباحا

المصعد الهوائي قصر الثقافة 6 أيام / 7 أيام : من السبت إلى الخميس من 08 سا إلى 19 سا . لا يشغل يوم الجمعة.

المصعد الهوائي في عنابة 7 أيام / 7 أيام : من السبت إلى الخميس من 07 سا و30 د إلى 19 سا و الجمعة من 17 سا إلى 18 سا

المصعد الهوائي في البليدة 6 أيام / 7 أيام : من الاثنين إلى السبت من 09 سا إلى 19 سا و لا يشغل يوم الأحد

ووضعت المؤسسة مصلحة لخدمة الزبائن تحت تصرف المسافرين، حسب البيان، إلى جانب خطوط هاتفية وعناوين الكترونية.