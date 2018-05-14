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14/05/2018 19:34:00

الجزائر والاتحاد الأوروبي يؤكدان التزامهما بتعميق علاقاتهما من اجل "فضاء مشترك للاستقرار"


 جددت الجزائر و الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين ببروكسل التأكيد على "تمسكهما" بتجسيد الأولويات المشتركة للشراكة واستنتاجات التقييم المشترك لاتفاق الشراكة مؤكدين على التزامهما بتعميق علاقاتهما بهدف "إنشاء فضاء مشترك للاستقرار والديمقراطية و الازدهار المتبادل".

وأكد الجانبان في بيان مشرك نشر عقب الدورة ال11 لمجلس الشراكة على "أهمية دور المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية" معربين عن اهتمامهما ب "تقاسم التجارب" في هذه المجالات.

في هذا الصدد نوه الاتحاد الاوروبي "بالإصلاحات" التي باشرتها الجزائر على اثر المراجعة الدستورية لسنة 2016 مشيرة إلى أن الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي تقوم على "مبادئ متقاسمة للديمقراطية".

كما أعربت الجزائر والاتحاد الاوروبي عن التزامهما بتعزيز التعاون في مجال تنويع الاقتصاد الجزائري "في ظرف خاص ناتج عن انخفاض أسعار المحروقات منذ سنة 2014".

وعبرا من جانب آخر عن ارتياحهما للمصادقة على الإطار الوحيد للدعم الذي يحدد أولويات الشراكة التقنية والمالية الثنائية للفترة الممتدة بين 2018-2020 حيث "يحتل دعم التنويع الاقتصادي المكانة الأولى".

والدليل على ذلك، حسب الجانبين، التوقيع خلال مجلس الشراكة على اتفاقية تمويل برنامج دعم قطاع الفلاحة الذي يهدف إلى تعزيز بعض الفروع الاستراتيجية من اجل الأمن الغذائي للجزائر.

كما جددت كل من الجزائر و الاتحاد الاوروبي بهذه المناسبة التأكيد على ارتياحهما في "اخذ جميع الإجراءات المتعلقة بمبادلاتهما التجارية بعين الاعتبار في ظل احترام اتفاق الشراكة" مشيرين إلى أن هذا الاتفاق "يتضمن آليات تسمح بالأخذ بالحسبان الصعوبات الاقتصادية التي يتلقاها هذا الطرف أو ذاك".

وأشار ذات البيان "إلى إمكانية استكمال المحادثات الثنائية التي تمت مباشرتها لهذا الغرض في اقرب الآجال و ان أمكن قبل نهاية السنة الجارية".

كما ذكر الجانبان في ذات السياق بأهمية توفير مناخ ملائم للمقاولاتية والاستثمار وكذا "أهمية تشجيع الاستثمارات المباشرة كوسيلة لتعزيز علاقاتهما على المدى الطويل من اجل شراكة شاملة و استراتيجية".

كما تشمل الشراكة متعددة الأشكال بين الجزائر والاتحاد الاوروبي عديد الميادين كما يشهد على ذلك انضمام الجزائر للشراكة حول البحث و الابتكار في المنطقة المتوسطية و الشروع في التعاون في مجال الحماية المدنية و تسيير الاخطار الكبرى.

في ذات السياق جدد الاتحاد الاوروبي والجزائر التأكيد على إرادتهما في "تفعيل" حوارهما رفيع المستوى في مجال الطاقة من اجل "تدعيم الامن الطاقوي وتعزيز مبادلاتهما و ترقية استعمال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية".

كما اعرب الجانبان عن ارتياحهما لقرار إنشاء لجنة برلمانية مختلطة بين الاتحاد الاوروبي و الجزائر حيث تم تنظيم اجتماعها الاول خلال السداسي الثاني  من سنة 2018.

والتزما من جانب اخر بتعزيز الحوار حول مسالة الهجرة من اجل "الاستفادة من الطرق القانونية للتنقل في إطار مقاربة شاملة وأجندة ايجابية بالنسبة  للجانبين".

في هذا الصدد أكدت الجزائر والاتحاد الاوروبي على مواصلة جهودهما من اجل "مكافحة الشبكات الإجرامية التي تقوم بتهريب الأشخاص" مع التذكير انه "في النهاية ليس هناك الا ظرف اقليمي مستقر و احترام الكرامة الإنسانية وتنمية اجتماعية واقتصادية الكفيلة بتقليص و تنظيم هذه الظاهرة".

واتفق الجانبان في هذا الخصوص على "العمل معا" من اجل تسوية النزاعات والأزمات في المنطقة التي تعد "احيانا مصدرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية".

ولدى تطرقهما للتهديد الإرهاب، على مواطنيهما قررت الجزائر و الاتحاد الاوروبي "مواجهة تلك التهديدات بكثير من العزيمة والإصرار مع ضرورة معالجة  معمقة لأسباب الإرهاب والتطرف و ارتباطاته مع الشبكات الإجرامية".

كما نوها بإطلاق الحوار غير الرسمي رفيع المستوى في مجال الامن و مكافحة الإرهاب في أكتوبر 2017 والذي من شانه "تعزيز تعاونهما في هذا المجال".

اما على الصعيد الإقليمي فقد اكد الجانبان على عزمهما "مواصلة تعاونهما من اجل وضع حد للازمات و النزاعات التي تعرفها المنطقة و  مواجهة التحديات الأمنية متعددة الاشكال المترتبة عنها و تعزيز الصمود و الاستقرار الاقليمين".

كما سمحت دراسة المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك بتسجيل "تطابق كبير لوجهات النظر" بين الجانبين.

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