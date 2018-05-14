الأطباء المقيمون يحتجون بوهران
منعت مصالح الأمن المسيرة الـجهـوية التي نظمها الأطباء المـقيـمون بـعاصمة الغرب الجزائري بوهـران ، حيث تم توقيفها نقل المحتجين في حافلات نحو مختلف مراكز الأمن. وشهدت فيه مختلف الـشوارع حـالة الفوضى جراء خروج الأطباء من المسـتشفى الجـامعي ومحاولة منعهم من قبل مصالح الأمن . ونـدد القيادي البارز في التنسيقية المستقلة للأطباء المـقيـمين حمزة بـوطالب بالممارسات الممارسـة في حـق الأطباء المـقيـمين الذين حـاولـوا تـنظيم مسيرة سلـمية بـوهران رغـم أن القانون يـمنع تـنظيم المسيرات إلا في العاصمة الجزائر. وكـشف المسؤول ذاته أنه سيتم تـوجـيه رسـالة إلى رـئيس الـجمهورية عـبد العـزيز بـوتفليـقة هـذا الأسبـوع وذلك قـصد تـدخـلـه لـوضع حـد لما آلت إليـه الأوضـاع داخل القـطاع ، وعـبر نفس المتحدث بتـمسك الأطباء المـقيـمين بالإضراب المـفـتوح الذي يشـنه المحتـجون مـنذ شـهر نـوفمبر الماضي وذلك إلى غاية افتكاك جميع المطالب ، مـشيرا إلى لائـحة المطالب التي لا تـزال تترواح أدراج الـوزير مختار حسـبلاوي المـسؤول الأول عن القـطاع .
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