سميرة جايدر: "أونساج" تتجه لإعادة جدولة الديون





· الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تلقى 450 ملف

كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،سميرة جايدر، أمس، أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تلقت أزيد من 1000 ملف من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة للاستفادة من إجراء اعادة جدولة تسديد الديون وإلغاء غرامات التأخير. وأوضحت جايدر خلال منتدى المجاهد رفقة المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة حمودي محمد، أنه "تم لحد الآن ايداع 1.100 ملف من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للاستفادة من إجراءات إعادة جدولة تسديد الديون وإلغاء غرامات التأخير، من بينهم أكثر من 500 ملف أودعت على مستوى البنوك المعنية لهذا الغرض". وأكدت المديرة أن أعوان المرافقة التابعة لهيئات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على المستوى المحلي قاموا بالمعاينة الميدانية لحوالي 860 مؤسسة مصغرة معنية للإطلاع عن كثب على وضعيتها في اطار هذا الاجراء. وفي هذا السياق، ذكرت جايدر أنه تم اتخاذ اجراءات لمرافقة بعض المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الذين يواجهون "صعوبات"، التي تتمثل في اعادة جدولة آجال تسديد القروض الممنوحة لهم في اطار انشاء مشاريعهم وإلغاء غرامات التأخير، مبرزة أن الاستفادة من هذا الاجراء لا يعني مسح الديون. وأبرزت المتحدثة، أن هذا الإجراء يخص الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة التي تم تمويلها قبل شهر مارس سنة 2011 لأن هؤلاء الشباب لم يستفيدوا من التحفيزات والمزايا التي تم اتخاذها بعد هذا التاريخ، علما أن آجال ايداع ملفات المقاولين المعنيين بهذا الاجراء تمتد الى غاية 30 جوان القادم. ومن جهته أكد حمودي أن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تلقى 450 ملف من أصحاب مؤسسات مصغرة التي تم انشاؤها في اطار هذا الجهاز للاستفادة من الاجراء المتعلقة بإعادة جدولة الديون وإلغاء غرامات التأخير، داعيا اصحاب المؤسسات المصغرة المعنيين من هذا الاجراء و الذين يعانون من الصعوبات التقرب من الوكالات المحلية للصندوق في اطار هذا المسعى الرامي الى اعادة بعث المؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات.

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