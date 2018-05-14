دحماني: الجزائريون سيسحبون 358 مليار دينار خلال رمضان





· بريد الجزائر يُدير حوالي 23 مليون حساب بريدي

أكد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر ،عبد الكريم دحماني، أمس، أنه تحسبا لشهر رمضان تم تفعيل كل الإجراءات لتوفير السيولة المالية عبر كل المكاتب البريدية وذلك لضمان تلبية حاجيات المواطنين من أصحاب الحسابات البريدية وتمكينهم من عمليات السحب النقدي المهمة والتي تقدر بأكثر من 3 ملايين يوميا. وأوضح عبد الكريم دحماني لدى استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أنه بعدما تم سحب أكثر من 290 مليار دينار خلال شهر رمضان الماضي نترقب أن يصل هذا الرقم خلال هذه السنة إلى 358 مليار دينار، مؤكدا أن مكاتب البريد في البلاد البالغ عددها 3800 مكتب ستبقى مفتوحة في الفترة الليلية خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل، مبرزا أنه خلال هذه الفترة يتم تسجيل أكبر عدد من عمليات سحب الأموال. وفي معرض حديثه عن المشاريع المستقبلية لمؤسسة بريد الجزائر تطرق عبد الكريم دحماني إلى برنامج يستمر لمدة 3سنوات وذلك من 2018 إلى 2020 يهدف إلى تكثيف الشبكات البريدية وافتتاح خدمات إلكترونية جديدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن، مشيرا إلى أن بريد الجزائر يدير حوالي 23 مليون حساب بريدي ، بما في ذلك 5 ملايين حاملين لبطاقات الدفع الإلكترونية.

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