طمار: الحكومة ستواصل توزيع السكنات





· زوخ: 16 ألف وحدة سكنية 2000 منها حوّلت إلى الترقوي المدعّم

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أمس، أن الحكومة ستواصل عملية توزيع السكنات على مدار السنة، ومن جانبه أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ أن 16 ألف وحدة سكنية 2000 منها حوّلت إلى الترقوي المدعّم. وأوضح طمار خلال اشرافه رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ على توزيع 100 مسكن إجتماعي تساهمي و482 مسكن عمومي ايجاري، أن كل من لديه حق في السكن سيأخد، موضحا أن هنالك بعض المشاريع معطلة لكن ستحضى بمتابعة دقيقة لكي تتم في أجالها المسطرة. وبدوره أكّد والي العاصمة خلال إشرافه على توزيع 1000 مسكن اجتماعي تساهمي 482 مسكن عمومي إيجاري أن هناك 1000 وحدة سكنية في صيغة السكن الإجتماعي التساهمي، مشيرا أن حصة الولاية التي قدرت بـ 40 ألف وحدة سكنية وزعت منها 12 ألف وحدة قبل سنتي 2010 و2012، وأضاف:".. منذ جوان إلى يومنا هذا تمّ توزيع 14 ألف وحدة سكنية وبقيت 16 ألف وحدة 2000 منها حوّلت إلى سكن ترقوي المدعّم فيما بقيت 14 ألف وحدة".

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