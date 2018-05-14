الحكومة تجتمع هذا الخميس
ينتظر أن يجتمع مجلس الحكومة الخميس المقبل لإعادة النظر مرة أخرى في مشروع قانون المالية التكميلي 2018، حيث سيخضع المشروع إلى قراءة ثانية قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء. وكشف موقع "كل شيء عن الجزائر" نقلا عن مصدر حكومي قوله أنه سيتم في البداية فحصه ثم مناقشة أحكام المشروع، دون استبعاد إمكانية إدخال تدابير جديدة أو سحب أو تعديل بعض المواد فيه، وأكد المصدر أن “الحكومة ترفض العمل تحت الضغط، واهتمامنا هو العمل من أجل مصلحة الاقتصاد الجزائري”.وكان مبرمجا إحالة مشروع قانون المالية التكميلي 2018 على مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي، ولكن تم إلغاؤه بعد أن طلب الرئيس بوتفليقة من الوزير الاول أحمد أويحيى إعادة قراءته.
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