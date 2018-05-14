"الأفافاس" يُرتب بيته تجنبا للصراعات الداخلية
صادق المجلس الوطني الاستثنائي لحزب جبهة القوى الاشتراكية على برنامج عمل الأمين العام ،محمد حاج جيلاني، حيث يعيد الحزب ترتيب بيته تجنبا لصراعات داخلية. وأوضح بيان لجبهة القوى الاشتراكية أن الأمين الأول قام بالتشاور مع الهيئة الرئاسية بتعيين تشكيلة جديدة للأمانة العامة تتكون من حوالي ثلاثين عضوا على غرار الأمين الوطني للعلاقات مع الحركة الطلابية بوسيزين ماسينيسا ,الأمين الوطني المكلف بالشباب إيدير كسيلة, السكرتير الوطني للثقافة والحفاظ على التراث والأمين الوطني لعالم العمل والحوار الاجتماعي و كذا السكرتير الوطنى للعلاقات النقابية، وسيساعد الأمانة العامة الجديدة مكتب استشارة يتكون من 7 أعضاء وخاصة الأمينين الأوليين السابقين أحمد جداعي وعبد المالك بوشافة وكذا النائب سابقا والعضو المؤسس لتجمع العمل والشبيبة دليلة طالب. وأضاف البيان:"..الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية كانت قد عينت في الفاتح ماي الجاري محمد حاج جيلاني في منصب أمين وطني أول وجاء إعادة تعيينه بعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب يوم 20 أفريل الفارط. وقد توج هذا المؤتمر بانتخاب هيئة رئاسية جديدة للحزب مكونة من 5 أعضاء وهم علي العسكري ومحند أمقران شريفي وإبراهيم مزياني وحياة تياتي وسفيان شويخ". ويأتي ترتيب الأفافاس لبيته وذلك تجنبا لصراعات داخلية أخرى فيما استبعد الحزب أن تكون الإنتخابات الرئاسية ضمن أولوياته ,
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