

عبوني حبيب لـ "الإتحاد ": "نسعى الى تقديم أفضل الخدمات للطالب" وقفت "الإتحاد" في هذا العدد مع مدير الخدمات الجامعية بولاية معسكر " عبوني حبيب" ،وأجرت معه هذا الحوار ،أين تطرقت معه إلى عدة محاور أساسية وفرعية تخص الخدمات الجامعية المقدمة للطالب الجامعي على مستوى جميع الإقامات وخاصة منها ما يتعلق الإيواء و الإطعام،النقل ،الصحة وخدمات أخرى ،كما تطرقنا معه إلى موضوع الأنشطة الثقافية والرياضية التي تعد عامل أساسي للطالب وخاصة المقيمين.



28 شهيداً ومئات الجرحى في مليونية العودة بغزة شارك آلاف الفلسطينيين، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في مسيرة منددة بنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة، وإحياءً لذكرى النكبة



الأطباء المقيمون يحتجون بوهران منعت مصالح الأمن المسيرة الـجهـوية التي نظمها الأطباء المـقيـمون بـعاصمة الغرب الجزائري بوهـران ، حيث تم توقيفها نقل المحتجين في حافلات نحو مختلف مراكز الأمن. وشهدت



سميرة جايدر: "أونساج" تتجه لإعادة جدولة الديون · الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تلقى 450 ملف كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،سميرة جايدر، أمس، أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب



دحماني: الجزائريون سيسحبون 358 مليار دينار خلال رمضان · بريد الجزائر يُدير حوالي 23 مليون حساب بريدي أكد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر ،عبد الكريم دحماني، أمس، أنه تحسبا لشهر رمضان تم تفعيل كل



طمار: الحكومة ستواصل توزيع السكنات · زوخ: 16 ألف وحدة سكنية 2000 منها حوّلت إلى الترقوي المدعّم أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أمس، أن الحكومة ستواصل عملية توزيع



الحكومة تجتمع هذا الخميس ينتظر أن يجتمع مجلس الحكومة الخميس المقبل لإعادة النظر مرة أخرى في مشروع قانون المالية التكميلي 2018، حيث سيخضع المشروع إلى قراءة ثانية قبل تقديمه



"الأفافاس" يُرتب بيته تجنبا للصراعات الداخلية صادق المجلس الوطني الاستثنائي لحزب جبهة القوى الاشتراكية على برنامج عمل الأمين العام ،محمد حاج جيلاني، حيث يعيد الحزب ترتيب بيته تجنبا لصراعات داخلية. وأوضح بيان



توقيف مشتبه فيه سرق (15) مليون سنتيم وكمية من المجوهرات عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضية سرقة من داخل منزل، حيث فقد الضحية على إثرها مبلغ مالي قدره (15) مليون سنتيم، مبلغ مالي