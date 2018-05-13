الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
13/05/2018 23:00:00

القاعدة بقيادة الظواهري تدعو إلى قتال واشنطن إثر نقل السفارة


دعا زعيم تنظيم "القاعدة"  أيمن الظواهري إلى قتال الولايات المتحدة والوقوف ضدها بعد قرارها نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.واعتبر الظواهري في تسجيل صوتي نشره عشية افتتاح الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في القدس، أن سياسة استرضاء الأمريكيين، خذلت الفلسطينيين وأن الدول الإسلامية خذلت الشعب الفلسطيني عبر توقيعها على ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى احترام وحدة أراضي كل الدول الأعضاء بمن فيها إسرائيل.وأضاف أن الكثير من تلك الدول أقامت علاقات علنية وسرية مع إسرائيل، وقبلت أن تكون تل أبيب والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل رغم أنها هي أيضا أرض إسلامية يجرم التفريط فيها لليهود.وتوعد الظواهري الولايات المتحدة التي اعتبرها العدو الأول للمسلمين، بأن لا تنعم بالأمن حتى تغادر الأراضي العربية والإسلامية.ومن المقرر أن تجرى مراسم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس اليوم، في ذكرى إعلان قيام دولة إسرائيل المتزامن مع النكبة الفلسطينية ويترأس الوفد الأمريكي في حفل افتتاح السفارة إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنير اللذان وصلا إلى إسرائيل مساء الأحد يرافقان وزير المالية الأمريكي ستيفن ميونشين.وأعلن ترامب في ديسمبر 2017، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إليها، ما أثار غضبا فلسطينيا غير مسبوق وتنديدا عربيا ودوليا واسعا. الا ان القرار نفذ.

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

القاعدة بقيادة الظواهري تدعو إلى قتال واشنطن إثر نقل السفارة

دعا زعيم تنظيم "القاعدة"  أيمن الظواهري إلى قتال الولايات المتحدة والوقوف ضدها بعد قرارها نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.واعتبر الظواهري في
image

الشك لازال ينتاب تداول الفيديو لمنفذ عملية الطعن في باريس وهو يبايع "داعش"

نشر تنظيم "داعش"، اليوم الأحد، شريط فيديو ادعى أنه يظهر منفذ عملية الطعن في العاصمة الفرنسية باريس يعلن فيه مبايعته للتنظيم الإرهابي وزعيمه أبو بكر
image

عبد الرزاق مقري رئيسا لحركة مجتمع السلم لعهدة جديدة

انتخب المؤتمر الاستثنائي السابع لحركة مجتمع  السلم (حمس) ,صباح يوم الأحد ، عبد الرزاق مقري في منصب رئيس  الحركة  لعهدة جديدة لمدة 5 سنوات  . وقد
image

لوح يعلن عن تنظيم مسابقة للقضاة نهاية السنة الجارية

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن تنظيم مسابقة وطنية خاصة لتوظيف القضاة قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح، لوح خلال الندوة الصحفية التي عقدها
image

مجلس الأمة يعقد جلسة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالصحة

  في إطار دراستها لمشروع القانون المتعلق بالصحة، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني،اجتماعا بمقر المجلس، يوم الأحد 13 ماي 2018، على الساعة الثالثة
image

أفراد الجالية ممنوعون من إدخال السيارات أقل من سنة

إعتمدت وزارة الصناعة والمناجم اجراءات جديدة بخصوص السماح لأفراد الجالية بإدخال السيارات الجديدة ببطاقة القنصلية أي الترحال لتركها في الجزائر. وكشف النائب عن الجالية الجزائرية في
image

ڤايد صالح : عزة الجزائر تستوجب اتصاف قواتها المسلحة بكل معالم القوة

قام الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،أمس، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أكد خلالها أن
image

"سوناطراك" و"سونلغاز" لتموين "رقان-أدرار-تميمون" بالغاز الطبيعي

وقع مجمع "سوناطراك" و مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز"، أمس، بالأحرف الأولى بإليزي على اتفاقية لتموين وانجاز أنبوب غاز يسمح بتموين محور رقان-أدرار-تميمون  بالغاز الطبيعي
image

بدوي: ترقية 10 ولايات منتدبة بالجنوب إلى ولايات كاملة قريبا

·      أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية  والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس،أن الجنوب  كان له "حظ وافر" من المشاريع التي أقرتها الدولة في إطار
image

هكذا ستكون علاقة حمس والسلطة في المرحلة المقبلة

·      سلطاني: لن أترشح لرئاسة حركة “حمس” كشف رئيس حركة مجتمع السلم الأسبق ،أبو جرة سلطاني، في اليوم الثالث من مؤتمر الحركة، أنه تم الاتفاق على
قيم هذا المقال
0