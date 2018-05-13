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13/05/2018 22:45:00

الشك لازال ينتاب تداول الفيديو لمنفذ عملية الطعن في باريس وهو يبايع "داعش"


نشر تنظيم "داعش"، اليوم الأحد، شريط فيديو ادعى أنه يظهر منفذ عملية الطعن في العاصمة الفرنسية باريس يعلن فيه مبايعته للتنظيم الإرهابي وزعيمه أبو بكر البغدادي.

ويظهر الفيديو ومدته 150 ثانية شابا ملثما يتحدث باللغة الفرنسية ويلفظ بعض العبارات بالعربية. ولم يتضح ما إذا كان الرجل في المقطع هو منفذ عملية الطعن في باريس، حمزة (أو حسن) عظيموف، بالفعل أم لا.

وهاجم عظيموف المارة بالقرب من قصر غارنييه (أوبرا باريس) وهو يصرخ "الله أكبر" وقتل أحدهم طعنا وأصاب 4 آخرين بجروح، قبل مقتله برصاص الشرطة.

وأكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن منفذ عملية الطعم في باريس يدعى حمزة عظيموف وولد في الشيشان ويحمل الجنسية الفرنسية.

وسبق أن نشرت شبكة France Info صورة عظيموف، مضيفة أنه حصل على الجنسية الفرنسية في العام 2010.

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