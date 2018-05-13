

عبد الرزاق مقري رئيسا لحركة مجتمع السلم لعهدة جديدة انتخب المؤتمر الاستثنائي السابع لحركة مجتمع السلم (حمس) ,صباح يوم الأحد ، عبد الرزاق مقري في منصب رئيس الحركة لعهدة جديدة لمدة 5 سنوات . وقد



لوح يعلن عن تنظيم مسابقة للقضاة نهاية السنة الجارية أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن تنظيم مسابقة وطنية خاصة لتوظيف القضاة قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح، لوح خلال الندوة الصحفية التي عقدها



مجلس الأمة يعقد جلسة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالصحة في إطار دراستها لمشروع القانون المتعلق بالصحة، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني،اجتماعا بمقر المجلس، يوم الأحد 13 ماي 2018، على الساعة الثالثة



أفراد الجالية ممنوعون من إدخال السيارات أقل من سنة إعتمدت وزارة الصناعة والمناجم اجراءات جديدة بخصوص السماح لأفراد الجالية بإدخال السيارات الجديدة ببطاقة القنصلية أي الترحال لتركها في الجزائر. وكشف النائب عن الجالية الجزائرية في



ڤايد صالح : عزة الجزائر تستوجب اتصاف قواتها المسلحة بكل معالم القوة قام الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،أمس، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أكد خلالها أن



"سوناطراك" و"سونلغاز" لتموين "رقان-أدرار-تميمون" بالغاز الطبيعي وقع مجمع "سوناطراك" و مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز"، أمس، بالأحرف الأولى بإليزي على اتفاقية لتموين وانجاز أنبوب غاز يسمح بتموين محور رقان-أدرار-تميمون بالغاز الطبيعي



بدوي: ترقية 10 ولايات منتدبة بالجنوب إلى ولايات كاملة قريبا · أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس،أن الجنوب كان له "حظ وافر" من المشاريع التي أقرتها الدولة في إطار



هكذا ستكون علاقة حمس والسلطة في المرحلة المقبلة · سلطاني: لن أترشح لرئاسة حركة “حمس” كشف رئيس حركة مجتمع السلم الأسبق ،أبو جرة سلطاني، في اليوم الثالث من مؤتمر الحركة، أنه تم الاتفاق على



ولد عباس: "الأفلان" العمود الفقري للدولة والرئيس خط أحمر · الرئيس خدم الجزائر على مدار سنوات طويلة أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن حزبه سيحقق الإنتصار في رئاسيات 2019، وفي