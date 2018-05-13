لوح يعلن عن تنظيم مسابقة للقضاة نهاية السنة الجارية
أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن تنظيم مسابقة وطنية خاصة لتوظيف القضاة قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح، لوح خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمجلس الأمة عقب المصادقة على قانوني الإجراءات الجزائية وحماية المعطيات، بمجلس الأمة اليوم الأحد، أن مدة تكوين القضاة تم رفعها إلى أربعة سنوات تماشيا مع ما تضمنه الدستور الجديد الذي أكد على ضرورة التكوين الجيد لهم. وأكد لوح أن برنامج التكوين الذي سيتم إعتماده سيتضمن برنامج خاص وجديد، في إطار البرنامج المتعلق بإصلاحات المنظومة التكوينية للقضاة.
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