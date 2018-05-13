مجلس الأمة يعقد جلسة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالصحة





في إطار دراستها لمشروع القانون المتعلق بالصحة، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني،اجتماعا بمقر المجلس، يوم الأحد 13 ماي 2018، على الساعة الثالثة (15:00) بعد الزوال، برئاسة السيدة لويزة شاشوة، رئيسة اللجنة، خصص للاستماع إلى ممثل الحكومة، السيد مختار حسبلاوي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بحضور السيد محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، تطرق فيه إلى مشروع القانون محل الدراسة.

وقد قدّم السيد مُمَثّل الحكومة خلال هذا الاجتماع عرضًا حول مضمون مشروع القانون، وقد دار نقاش مستفيض استمع فيه السيد مُمَثّل الحكومة، إلى أسئلة وانشغالات وملاحظات اللجنة حول التدابير والإجراءات التي تضمنها مشروع القانون، حيث أجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح.

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