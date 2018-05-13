مجلس الأمة يعقد جلسة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالصحة
في إطار دراستها لمشروع القانون المتعلق بالصحة، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني،اجتماعا بمقر المجلس، يوم الأحد 13 ماي 2018، على الساعة الثالثة (15:00) بعد الزوال، برئاسة السيدة لويزة شاشوة، رئيسة اللجنة، خصص للاستماع إلى ممثل الحكومة، السيد مختار حسبلاوي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بحضور السيد محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، تطرق فيه إلى مشروع القانون محل الدراسة.
وقد قدّم السيد مُمَثّل الحكومة خلال هذا الاجتماع عرضًا حول مضمون مشروع القانون، وقد دار نقاش مستفيض استمع فيه السيد مُمَثّل الحكومة، إلى أسئلة وانشغالات وملاحظات اللجنة حول التدابير والإجراءات التي تضمنها مشروع القانون، حيث أجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح.
عدد القراءات 22 مرة | قراءات اليوم 22 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك