أفراد الجالية ممنوعون من إدخال السيارات أقل من سنة





إعتمدت وزارة الصناعة والمناجم اجراءات جديدة بخصوص السماح لأفراد الجالية بإدخال السيارات الجديدة ببطاقة القنصلية أي الترحال لتركها في الجزائر. وكشف النائب عن الجالية الجزائرية في الخارج نور الدين بلمداح، أمس،أن عملية إدخال السيارات ببطاقة القنصلية والتي تكون معفية من الضرائب، قد تم فرض أن السيارة مصنوعة في نفس سنة إدخالها نهائيا للجزائر، أي أنه خلال هذه السنة سيسمح بإدخل السيارات المصنوعة فقط خلال السنة الجارية. وكانت الاجراءات المعمول بها سابقا تسمح بإدخال السيارات بشرط أن لا يتعدى عداد سيرها الـ 100 كلم، دون إعطاء أهمية لسنة صنعها.ويأتي هذا الاجراء الجديد من وزارة الطاقة نتيجة التلاعبات التي تم تسجيلها في عدادات عدد من السيارات قديمة، حيث يتم تخفيض عدد الكيلومترات لإدخالها للجزائر على أساس أنها سيارات جديدة.

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