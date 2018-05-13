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13/05/2018 13:39:00

ڤايد صالح : عزة الجزائر تستوجب اتصاف قواتها المسلحة بكل معالم القوة


قام الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،أمس، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أكد خلالها أن عزة الجزائر وسؤددها تستوجب على الدوام اتصاف قواتها المسلحة بكل معالم القوة العسكرية. وأكد ڤايد صالح أن حرصه الشخصي على حضور هذه التمارين على مستوى مختلف النواحي العسكرية، والإشراف على مجريات تنفيذها ومعاينة النتائج المتحصل عليها، يندرج في سياق المتابعة الدائمة والمستمرة لمدى تنفيذ برامج التحضير القتالي للقوات باعتباره العنصر الأساسي للحفاظ على الجاهزية العملياتية، مشددا على أن هذه التمارين التكتيكية تمثل خطوة من الخطوات الهامة المقطوعة بغية كسب المزيد من التمرس القتالي والمزيد من التنسيق العملياتي بين مختلف الوحدات، والمزيد أيضا من التدرب وتمتين أسس الخبرة في مجال خوض كافة أنواع الأعمال القتالية وحسمها في أوقاتها القياسية، وهذا لن يتأتى إلا بالتحضير الجيد من طرف كافة أفراد الوحدات المشاركة في أي تمرين. وذكّر الفريق جميع الإطارات والأفراد ، أن عزة الجزائر وسؤددها ، تستوجب على الدوام اتصاف قواتها المسلحة بكل معالم القوة العسكرية، لأنها وحدها تمثل الرمز الأساسي من رموز الهيبة والمناعة، وهي المعالم التي تعمل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، على إرساء ركائزها وغرس متطلباتها في نفوس وعقول الأفراد العسكريين بكافة فئاتهم. هذا واستهل الفريق زيارته إلى الناحية من القطاع العملياتي جنوب ـ شرق جانات، حيث قام رفقة اللواء عبد الرزاق الشريف قائد الناحية العسكرية الرابعة، بتفقد العديد من وحدات القطاع المرابطة على الحدود الجنوبية الشرقية لبلادنا، واطلع عن كثب على ظروف عمل إطارات وأفراد هذه الوحدات، ليتابع بعدها بمقر قيادة القطاع عرضا شاملا حول مجريات تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية، والذي سيتم تنفيذه يوم غد من قبل وحدات القطاع. وتأتي الزيارة في سياق الزيارات الميدانية الدورية التي يقوم بها الفريق إلى كل النواحي العسكرية، بغرض الاطلاع على مدى تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2017/2018، خاصة ما تعلق منها بالتمارين الاختبارية بالرمايات الحقيقية، والوقوف على مدى الجاهزية العملياتية لوحدات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على كامل التراب الوطني. 

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