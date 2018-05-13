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13/05/2018 13:21:00

"سوناطراك" و"سونلغاز" لتموين "رقان-أدرار-تميمون" بالغاز الطبيعي


وقع مجمع "سوناطراك" و مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز"، أمس، بالأحرف الأولى بإليزي على اتفاقية لتموين وانجاز أنبوب غاز يسمح بتموين محور رقان-أدرار-تميمون  بالغاز الطبيعي انطلاقا من القطب عين صالح-أدرار-تميمون (بيات). ووقع على الوثيقة ممثل سوناطراك نائب الرئيس المكلف بالنقل علبر الأنابيب عربي باي سليمان و ممثل سونلغاز رئيس مجمع تسيير الشبكة و نقل الغاز زغود  شريف، ونظمت مراسم التوقيع بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة  الاقليم نور الدين بدوي ووزير الطاقة مصطفى قيطوني والرئيس المدير العام  لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب على هامش تدشين أنبوب الغاز إليزي-جانت. وستتولى مؤسسات جزائرية (المؤسسة الوطنية للقنوات و كوسيدار والجزائرية لصناعة الأنابيب والجزائرية للأنابيب المعدنية (التومات) وشركة انجاز القنوات  (قنغاز) ) انجاز أنبوب الغاز الذي يبلغ 28 بوصة و تقدر كلفته ب 25ر12 مليار دج  و يمتد على طول 110 كلم. ويمون شبكة "بيات" في الوقت الراهن آبار سبع نحو منشآت واد زين الذي سيؤثر على التموين ضواحي أدرار بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء لأدرار و كبرتان و تميمون و زاوية كنتة  بعجز يقدر ب 100.000متر مكعب/الساعة. وسيتم تدارك هذا العجز من خلال انجاز أنبوب الغاز الجديد المقرر في ظرف اثنى  عشر شهرا لتموين المحور رقان-أدرار-تميمون بالغاز الطبيعي انطلاقا من القطب عين صالح-أدرار -تميمون.

 

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