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13/05/2018 13:17:00

بدوي: ترقية 10 ولايات منتدبة بالجنوب إلى ولايات كاملة قريبا


·      أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية  والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس،أن الجنوب  كان له "حظ وافر" من المشاريع التي أقرتها الدولة في إطار تجسيد برنامج رئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، داعيا لتثمين كل  الإنجازات وتجاوز ثقافة "الإتكالية" و"الأعذار" خاصة في ظل التسهيلات التي أقرتها  الحكومة في مختلف المجالات. وأوضح الوزير على هامش إشرافه على تدشين المحطة النهائية لمشروع خط أنبوب نقل  الغاز "إليزي/جانت" أن "الجنوب كان له حظ وافر من عديد المشاريع التنموية التي  أقرتها الدولة في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "، مؤكدا أن الجنوب يزخر بقدرات هامة في المجال الفلاحي والدليل على  ذلك ما يوفره من منتوجات في السوق المحلية والأجنبية، داعيا إلى " تثمين كل  الإنجازات وتجاوز ثقافة الإتكالية والأعذار خاصة في ظل التسهيلات التي أقرتها  الحكومة في مختلف المجالات". وأوضح الوزير أن هذه المنشأة الطاقوية الجديدة تضاف إلى عديد المحطات  التنموية التي شهدتها البلاد في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والتي شملت  كل ربوع الوطن، مشيرا أن الزيارة إلى الولاية المنتدبة جانت تأتي بتكليف من رئيس  الدولة،وأضاف:"..التنمية الوطنية يتوجب أن تصل إلى كل المواطنين في مختلف  ولايات الوطن وهي "الاستراتيجية التي تمكننا - كما قال- من "الاعتزاز بهذه  الإنجازات التي تضمن التكفل بيوميات المواطن وترقية الإطار ألمعيشي له عبر هذه  المناطق البعيدة من الوطن ". وقال وزير الداخلية إن ولاية إليزي استفادت من 200 مليار دج خلال البرامج  السابقة لإنجاز عديد المنشآت القاعدية وتحسين التموين بمياه الشرب وإعادة  تأهيل مطاري جانت و إن أميناس وشق عديد الطرقات الجديدة و إنجاز مركز جامعي  بالولاية وغيرها من المشاريع، منوها بالدور  الذي يؤديه سكان مدينة جانت الحدودية والذين يعتبرون - كما قال-  حصنا متينا  رفقة أفراد الجيش الوطني الشعبي في حماية وتأمين الحدود.

  • أبواب المصالحة الوطنية مفتوحة لكل أبناء الجزائر

أكد بدوي بأن أبواب المصالحة الوطنية مفتوحة لكل أبناء الجزائر الراغبين في العودة إلى الطريق الصحيح، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بأعيان جانت، معلنا عن تفعيل صندوق الجنوب، الذي سيسمح بتخصيص مبالغ إضافية للتنمية بالولايات الجنوبية، وقال :"..الحكومة ستعمل على تجسيد تعهد رئيس الجمهورية بترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات قائمة بحد ذاتها". وحرص الوزير الداخلية على توجيه إشارات قوية بشأن القرارات التي تنوي الحكومة اتخاذها لدعم التنمية في المناطق الجنوبية، وكانت البداية بتدشين مشروع نقل الغاز الطبيعي من اليزي إلى جانب على امتداد 400 كيلومتر بكلفة إجمالية قدرت بـ 13,7 مليار دينار، وهو المشروع الذي من شانه –بحسب بدوي- أن يساهم في الحركية التنموية بالولاية.

 

..إعادة إحياء صندوق الجنوب بقرار من رئيس الجمهورية

كشف وزير الداخلية نور الدين بدوي، عن إعادة إحياء صندوق الجنوب، بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن القرار جاء لمواصلة التنمية المحلية بالولايات الجنوبية، التي أكد رئيس الجمهورية على ضرورة متابعتها ، مشيرا أنه يعد مكسبا هاما بالنسبة لكل المناطق الجنوبية.

ترقية 10 ولايات منتدبة بالجنوب إلى ولايات كاملة قريبا

أكد الوزير أن التعهد الذي أخذه رئيس الجمهورية، في إطار إعادة التنظيم الإداري وخاصة في المناطق الجنوبية كمرحلة أولى، سيتم تجسيده ميدانيا في القريب العاجل، من خلال ترقية كل الولايات المنتدبة الجنوبية إلى ولايات قائمة بحد ذاتها تتمتع لكامل الصلاحيات، موضحا بأن الحكومة تعكف على تحضير الملف وخاصة ما يتعلق بمختلف الهياكل والمصالح الضرورية، على أن تقوم مصالحه بتقديم المشروع إلى الرئيس بوتفليقة لاتخاذ القرار في الوقت المناسب والذي يسمح بترقية 10 ولايات منتدبة بالجنوب إلى ولايات بكامل الصلاحيات.

 

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