هكذا ستكون علاقة حمس والسلطة في المرحلة المقبلة





· سلطاني: لن أترشح لرئاسة حركة “حمس”

كشف رئيس حركة مجتمع السلم الأسبق ،أبو جرة سلطاني، في اليوم الثالث من مؤتمر الحركة، أنه تم الاتفاق على ترك خيار المشاركة في الحكومة أو معارضتها بشكل متساوي، على أن يرجع القرار إلى مجلس الشورى، الذي خوله المؤتمر اتخاذ القرار بحسب الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد. وأكد سلطاني في تصريح له أنه" لن يترشح لرئاسة الحركة"، مؤكدا بالقول:"..لن أترشح لرئاسة حركة مجتمع السلم.. ولست أهلا لقيادة المرحلة المقبلة"، وقال إنه سيعتذر في حال ترشيحه لرئاسة الحركة، وأضاف المتحدث أنه هناك من هو أحق بقيادة الحركة، وأضاف أنه يشكر من زكاه لقيادة الحركة من الحمساوين. وكشف سلطاني أنه تم الاتفاق على ترك خيار المشاركة في الحكومة أو معارضتها بشكل متساوي، على أن يرجع القرار إلى مجلس الشورى، الذي خوله المؤتمر اتخاذ القرار بحسب الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد، وأضاف:"..حمس تتجه أساسا إلى المشاركة، لكن التي ينبغي أن يتفاوض حولها ويترك التقدير لمجلس الشورى الوطني فلا تكون المعارضة خطا واضحا تماما ولا المشاركة قدرا مقدورا، لكن بحسب التطورات التي تحدث في وطننا”.

قدودة :نعمان لعور لم يُقدّم أي ملف للترشح لرئاسة حمس

قال رئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر السابع لحمس، أبو بكر قدودة، إنّ نائب رئيس مجلس شورى لحمس نعمان لعور، لم يقدم أي ملف للترشح، وخلال تصريح صُحفي على هامش إنعقاد المؤتمر الاستثنائي لحركة حمس، أكد أنّ لعور لم يقدم ملف الترشح، مشيرا أن "الحركة لم ترفض ترشح لعور، وقرار الترشح يرجع إليه".

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