توقيف اثنى عشر تاجر مخدرات بكل من وهران وغليزان وتلمسان





أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 ماي 2018، خلال عمليات متفرقة بكل من وهران وغليزان وتلمسان ، اثنى عشر (12) تاجر مخدرات، وضبطت (32) كيلوغرام من الكيف المعالج و(07) مركبات سياحية.

في سياق متصل، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من ورقلة وغرداية ، (533) قرص مهلوس و(6,7) قنطار من مادة التبغ و(561600) وحدة مفرقعات، فيما ضبطت مفارز أخرى (8,4) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، إضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب بكل من برج باجي مختار وعين قزام . من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (116) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة وبرج باجي مختار، في حين أحبط حراس السواحل بعنابة ، محاولة هجرة غير شرعية لـ (12) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

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