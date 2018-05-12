"السنافر" يتوجون بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخهم
البطولة المحترفة الأولى موبيليس
حقق فريق شباب قسنطينة لقب البطولة المحترفة الأولى موبيليس للمرة الثانية في تاريخه، وكرر فريق شباب قسنطينة إنجاز 1997، بعد فوزه على إتحاد البليدة في الجولة 29 بهدفين مقابل هدف.وافتتح باب التهديف عيسى الباي في الدقيقة 32 لصالح إتحاد البليدة، في حين سجل العمري هدف التعديل في الدقيقة 85 للسنافر، قبل أن يضيف هدف الفوز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقية 90.
أمين.م
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