جمال ولد عباس رئيس الجمهورية خط احمر ابوابنا مفتوحة لكل ابناء الجزائر
قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن حزب جبهة التحرير الوطني سيحقق الإنتصار الكبير في رئاسيات 2019، وفي الرئاسيات التي ستليها كما حقق الانتصاربالامس القريب ابان ثورة التحرير المجيدة ولد عباس لم يفوت الفرصة بل قال في كلمة حيث كان في لقاء جمعه بمنتخبي الحزب لولايات الشرق الجزائري ، مساء هذا السبت السبت بعنابة، بأن الأفلان سيحكم البلاد من ولد الى ولد ، الرجل لايحب او يبغي الهزيمة في الاستحقاق القائم . وفي ذات السياق دعا لم الشمل بين مناظلي الحزب ولتبقى الابواب مفتوحة امام ابناء الجزائر وفق ما يملها علينا الواجب الوفاء لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والسير وفق الخطط والبرنامج الذي يعد بمثابة الخط الاحمر
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