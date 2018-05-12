الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
12/05/2018 17:18:00

عبد الوحيد طمار يشرف على توزيع أكثر من 3000 وحدة سكنية و 2845 إعانة مالية للسكن الريفي بغليزان


الزيارة الميدانية التي قادت وزيرالسكن والعمران والمدينة  عبد الوحيد طمار اليوم  الى ولاية غليزان مكنته من الوقوف شخصيا على توزيع 3010 وحدة سكنية في مختلف الصيغ ومقررات الاستفادة من 2845 إعانة مالية لإنجاز سكنات ريفية . وتضم هذه الحصة من السكنات, التي أشرف الوزير على التسليم الرمزي لمفاتيح البعض منها على المستفيدين خلال حفل أقيم بقاعة المحاضرات بمقر الولاية, 1426 وحدة سكنية عمومية إيجاريه و 1000 وحدة للبيع بالإيجار في إطار برنامج /عدل/ و 584 وحدة ترقوية مدعمة وذلك عبر مختلف بلديات الولاية. ومن جهة أخرى, تابع السيد طمار خلال هذه الزيارة عرضا حول قطاعه, مشددا بالمناسبة على" ضرورة تسليم السكنات والبرامج المتأخرة خصوصا تلك المسجلة خلال السنوات من 2009 إلى 2013 والبحث عن أسباب هذا التأخر سواء كان لأسباب مالية أو تقنية". ودعا مسؤولي القطاع بالولاية لوضع رزنامة دقيقة لتسليم المشاريع السكنية طور الانجاز حاليا والانطلاق في عمليات التهيئة الخارجية قبل الانتهاء من المشاريع. وذكر وزير السكن أن المقاربة الجديدة لدائرته الوزارية تهدف إلى" تصميم الأحياء السكنية بكامل مرافقها وتجهيزاتها وليس السكنات فقط". كما حث السيد طمار المقاولات المنجزة للمشاريع على "ضرورة تدعيم الورشات بمضاعفة فرق العمل والوسائل لاستلام المشاريع في اقرب الآجال وخصوصا مشاريع المدارس الابتدائية قبل الدخول المدرسي المقبل". للإشارة عرفت ولاية غليزان في السنوات الأخيرة الانطلاق في انجاز 41800 وحدة سكنية في مختلف الصيغ تم استلام 61 من المائة منها ولا تزال الحصة المتبقية (11240 وحدة) طور الانجاز فيما لم تنطلق الأشغال ب 5200 وحدة. وقد قام وزير السكن خلال زيارته للولاية بوضع حجر الأساس لإنجاز متوسطة بحي "هواري بومدين" ببلدية يلل وكذا حجر الأساس لإنجاز 478 وحدة سكنية ترقوية ومركز تجاري بحي " الزراعية" غرب عاصمة الولاية.

عدد القراءات 34 مرة | قراءات اليوم 6 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

السفير البريطاني سيلعب سياسيا مع الجزائر لعبة" رابح "رابح " والاوراس بهر السفير

 أكد سفير المملكة المتحدة لدى الجزائر باري لوين اليوم السبت بباتنة أن تطوير الشراكة في مجال التربية و التعليم بين الجزائر و المملكة المتحدة "جد
image

جمال ولد عباس رئيس الجمهورية خط احمر ابوابنا مفتوحة لكل ابناء الجزائر

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن حزب جبهة التحرير الوطني  سيحقق الإنتصار الكبير في رئاسيات 2019، وفي الرئاسيات التي ستليها
image

عبد الوحيد طمار يشرف على توزيع أكثر من 3000 وحدة سكنية و 2845 إعانة مالية للسكن الريفي بغليزان

الزيارة الميدانية التي قادت وزيرالسكن والعمران والمدينة  عبد الوحيد طمار اليوم  الى ولاية غليزان مكنته من الوقوف شخصيا على توزيع 3010 وحدة سكنية في مختلف
image

نذير بوزناد مديرا عاما جديدا للرياضات

نصب اليوم  الامين العام السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم نذير بوزناد مديرا عاما للرياضات بوزارة الشباب و الرياضة, اليوم السبت, خلفا ل أحلام بن عمارة,
image

إصابة ستة أشخاص في حادث مرور بتيسمسيلت خطير بين لرجام وتملاحت "تيسمسيلت"

علمنا من مصادر حسنة الاطلاع انه تم تسجيل مساء اليوم السبت حادث مرور خطير أصيب من جرائه ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة وقع هذا على
image

حركة الإصلاح تعلن مشاركتها في رئاسيات 2019

أعلن رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن حزبه سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة بتقديم مرشح له او بدعم مرشح آخر. وأوضح
image

بن زروقي تؤكد من عمان موقف الجزائر الثابت تجاه استرجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه

جددت رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان فافا بن زروقي سيد لخضر اليوم بعمان موقف الجزائر الثابت في دعم
image

مهاتير محمد يؤدي اليمين رئيسًا لوزراء ماليزيا عن عمر 92 عام

أدى الزعيم السياسي الماليزي المخضرم مهاتير محمد (92 عامًا)، أول أمس ، اليمين الدستورية لتولي رئاسة الوزراء في البلاد؛ إثر فوزه الساحق والمفاجئ في الانتخابات، الذي أطاح
image

وزير التجارة: الخضر والفواكه ستكون متوفرة بأسعار معقولة خلال رمضان

أكد وزير التجارة سعيد جلاب اليوم بالجزائر أن الخضر والفواكه ستكون متوفرة في الأسواق بكميات كافية وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان بالنظر لوفرة المنتوج الفلاحي
قيم هذا المقال
0