نذير بوزناد مديرا عاما جديدا للرياضات
نصب اليوم الامين العام السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم نذير بوزناد مديرا عاما للرياضات بوزارة الشباب و الرياضة, اليوم السبت, خلفا ل أحلام بن عمارة, التي تولت المنصب بصفة مؤقتة,استنادا لمصادر اعلامية حسنة الاطلاع من الهيئة الوزارية. وكان يشغل هذا المنصب من قبل, عبد المجيد جباب, الذي تم تعويضه شهر فبراير الفارط ب لمين بختي, الذي شغل بدوره هذا المنصب بصفة مؤقتة في البداية. ويحمل نذير بوزناد (50 سنة في اكتوبر المقبل), شهادة عليا في التسيير, حيث تقلد سابقا منصب الأمين العام للرابطة المحترفة لكرة القدم في عهد الرئيس السابق محمد مشرارة, وكذا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف", في عهد الرئيس السابق محمد روراوة, فضلا عن توليه الامانة العامة للاتحادية الجزائرية للفروسية قبل تعيينه اليوم السبت في منصبه الجديد .
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