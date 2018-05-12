

السفير البريطاني سيلعب سياسيا مع الجزائر لعبة" رابح "رابح " والاوراس بهر السفير أكد سفير المملكة المتحدة لدى الجزائر باري لوين اليوم السبت بباتنة أن تطوير الشراكة في مجال التربية و التعليم بين الجزائر و المملكة المتحدة "جد



جمال ولد عباس رئيس الجمهورية خط احمر ابوابنا مفتوحة لكل ابناء الجزائر قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن حزب جبهة التحرير الوطني سيحقق الإنتصار الكبير في رئاسيات 2019، وفي الرئاسيات التي ستليها



عبد الوحيد طمار يشرف على توزيع أكثر من 3000 وحدة سكنية و 2845 إعانة مالية للسكن الريفي بغليزان الزيارة الميدانية التي قادت وزيرالسكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الى ولاية غليزان مكنته من الوقوف شخصيا على توزيع 3010 وحدة سكنية في مختلف



نذير بوزناد مديرا عاما جديدا للرياضات نصب اليوم الامين العام السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم نذير بوزناد مديرا عاما للرياضات بوزارة الشباب و الرياضة, اليوم السبت, خلفا ل أحلام بن عمارة,



إصابة ستة أشخاص في حادث مرور بتيسمسيلت خطير بين لرجام وتملاحت "تيسمسيلت" علمنا من مصادر حسنة الاطلاع انه تم تسجيل مساء اليوم السبت حادث مرور خطير أصيب من جرائه ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة وقع هذا على



حركة الإصلاح تعلن مشاركتها في رئاسيات 2019 أعلن رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن حزبه سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة بتقديم مرشح له او بدعم مرشح آخر. وأوضح



بن زروقي تؤكد من عمان موقف الجزائر الثابت تجاه استرجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه جددت رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان فافا بن زروقي سيد لخضر اليوم بعمان موقف الجزائر الثابت في دعم



مهاتير محمد يؤدي اليمين رئيسًا لوزراء ماليزيا عن عمر 92 عام أدى الزعيم السياسي الماليزي المخضرم مهاتير محمد (92 عامًا)، أول أمس ، اليمين الدستورية لتولي رئاسة الوزراء في البلاد؛ إثر فوزه الساحق والمفاجئ في الانتخابات، الذي أطاح