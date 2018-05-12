إصابة ستة أشخاص في حادث مرور بتيسمسيلت خطير بين لرجام وتملاحت "تيسمسيلت"
علمنا من مصادر حسنة الاطلاع انه تم تسجيل مساء اليوم السبت حادث مرور خطير أصيب من جرائه ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة وقع هذا على طول الطريق الوطني رقم 19 في شطره الرابط بين بلديتي تملاحت ولرجام(تيسمسيلت) واستنادا لذات المصادر الحادث نجم عن اصطدام ما بين سيارتين سياحيتين كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس مما تسبب في إصابة ستة أشخاص كانوا على متنهما بجروح حيث نقلوا إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لبرج بونعامة. ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات الحادث.
عدد القراءات 16 مرة | قراءات اليوم 5 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك