حركة الإصلاح تعلن مشاركتها في رئاسيات 2019
أعلن رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن حزبه سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة بتقديم مرشح له او بدعم مرشح آخر.
وأوضح غويني في تصريح للصحافة عقب الندوة الوطنية لرؤساء المكاتب الولائية للحزب أن الحركة "قررت المشاركة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة في أبريل 2019 ، بشكل سيادي ومسؤول", مؤكدا على "ضرورة الذهاب الى توافق وطني سياسي كبير تحتضنه و تسنده قاعدة شعبية واسعة".
وأوضح غويني أن " قرار الفصل النهائي في صيغة المشاركة يعود لمجلس الشوري الوطني المقرر اجتماعه خلال الجامعة الصيفية ال10 للحركة خلال شهر جويلية المقبل.
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