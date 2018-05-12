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12/05/2018 13:47:00

بن زروقي تؤكد من عمان موقف الجزائر الثابت تجاه استرجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه


جددت رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان فافا بن زروقي سيد لخضر اليوم بعمان موقف الجزائر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني من اجل استرجاع حقوقه المسلوبة من طرف الاحتلال الاسرائيلي.

وابرزت  بن زروقي في المؤتمر الدولي حول واقع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية تأكيد الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة ‎"على مساندة وتضامن الجزائر مع الشعب الفلسطيني وقيادتهي من أجل  تمكينه من ممارسة حقوقه التاريخية الثابتة والمسلوبة وإقامة دولته المستقلة  على أرضه وعاصمتها القدس".

و قالت بالمناسبة ان "القضية الفلسطينية هي القضية المحورية التي كانت  ولا تزال تشغل اهتمام المسلمين والعرب لطبيعتها المقدسة " مشيرة الى ان فلسطين "عرفت وشعبها ‎منذ قرن مضى سلسلة من المجازر الجماعية بهدف تغييرالتركيبة الديمغرافية وطمس هوية الشعب لا سيما من خلال تدنيس المقدسات  والاوقاف إسلامية كانت مسيحية".واعتبرت ان السياسة التوسعية لإسرائيل "لم تقتصر على اغتصاب ارض فلسطين  التاريخية بل امتدت بعد حرب يونيو ‎1967 لتطال أراضي دول الجوار من سوريا و  ارتكاب اعتداءات ممنهجة ودورية على لبنان".

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